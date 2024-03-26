【23條生效】李家超：若犯涉危害國安嚴重罪行　一般不獲減刑

▲ 李家超今日強調，如果犯了涉及危害國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑。(林宇翔攝)

《基本法》23條完成立法並在本月23日生效，消息指，有「第二代美國隊長」之稱馬俊文，因煽動分裂國家罪成判囚5年，原定昨日出獄，但因新修訂的監獄規則而不獲減刑、繼續服刑，是立法後首宗。特首李家超今日強調，如果犯了涉及危害國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑，不獲得減刑是一般做法，只會在懲教署署長信納該囚犯獲得減刑是不會不利於國家安全，才會作出考慮。

李家超在行政會議前會見傳媒，被問到馬俊文未能出獄，是否因為《基本法》第二十三條立法後，收緊了提早獲釋安排，及馬是否可以申請司法覆核？他回應指，涉《基本法》第二十三條立法的《維護國家安全條例》說明，如果囚犯是因為被裁定犯危害國家安全的罪行而服刑，除非懲教署署長信納該囚犯獲得減刑，不會不利於國家安全，否則該囚犯不可以獲得減刑，無論該囚犯的刑罰是在生效日期之前、當日或之後判處的，現時的新規則都生效。

他認為，正正是要告訴大家，不要嘗試去做任何危害國家安全的行為和活動，一般是不會獲得減刑，不要抱着有減刑的可能性，不要以身試法。他續指：「處理任何此類個案時，懲教署署長當然會按照法律進行，任何人對其決定不滿意的話，可以尋求法律方法，為自己的情況，看看法庭如何看整件事的處理。」

李家超：執法部門執法必嚴

《基本法》23條在懲治方面，李家超強調，危害國家安全的行為和活動是嚴重罪行，執法部門執法必嚴，更要強化能力，抵禦間諜活動和各國情報單位滲透等，所以必須加強情報收集能力，和情報分析培訓。

國家安全教育方面，李家超指，《條例》要求政府開展國家安全教育、守法意識教育，並且透過宣傳、指導、監督和管理進行。要做到最有效益，政府會結合國家安全教育、愛國主義教育和中華文化教育，共同推行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥