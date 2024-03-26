【西九文化區】馮程淑儀料西九現金流明年中耗盡　冀政府今年中有回覆

▲ 西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（林宇翔攝）

西九文化區管理局財困未止，去年向政府提交救亡方案，包括容許西九出售部分住宅項目業權。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日（26日）指，現金流料於2025年中耗盡，期待政府在今年中前回覆。

馮程淑儀稱，政府已委任獨立顧問，就西九財政狀況撰寫報告，相信需要一段時間處理，會持樂觀態度和抱有信心，希望政府在今年中前決定西九財政問題如何解決。

她又稱，雖然西九正面對嚴峻的財政狀況，但未有停止與其他國家的博物館、表演藝術中心等洽談合作；亦指出特首李家超昨主持國際文化高峰論壇開幕時，高度讚許西九管理局的工作，認同是有能力推動中外文化藝術交流的平台，她相信政府及中央都希望西九管理局可繼續做好工作。

被問到會否考慮上調西九設施票價及場地租金，馮程淑儀表示，一直在摸索市場接受能力，在履行公共使命推動更多人入場看展覽、推動中華文化交流，及在支持營運中取得平衡。

她說每年均會檢討收費調整空間，就每一年的節目、營運成本及市民承受能力訂定票價，但暫時仍未到檢討時間，其中2022年7月開幕的香港故宮文化博物館，可能最快今年7月前才有決定。

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