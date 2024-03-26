賭王千金丨何超盈狀態大勇激罕上載與老公合照　透露一個原因缺席家族活動

▲ 超盈好Fit呀！

已故賭王何鴻燊四房千金何超盈自從與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚並育有女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey）後，生活變得低調，甚少更新社交平台，對上一次更新已經是2020年8月的事。

而且，近年超盈亦甚少公開露面，就連早前何家總動員出席新酒店的開幕，同日適逢媽媽四太梁安琪的生日，亦不見蹤影。

【賭王千金】為4歲愛女大搞Barbie生日party 修身成功何超盈罕曬一家三口全家福

透露缺席家族活動原因

今日（3月26日）超盈激罕上載與老公合照，穿上吊帶晚裝的她，展現弗爆身形，狀態大勇，與老公十分登對。

她發文透露缺席家族活動原因，原來女兒染上手足口病：「感謝我的家人、兄弟姐妹、朋友的理解。」

▲ 超盈身形好Fit！

曾自爆對鏡頭有恐慌

超盈去年曾現身好友的婚宴，但事後有相片流出，當時已令超盈不滿，並貼出與林心兒的貼頭自拍以英文留言：「這是唯一得到我同意的照片，謝謝尊重我的私隱。」

其後她又在微博發文稱有人罔顧其感受將照片外洩：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』，因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌和希望可以在調整克服自己之前，希望可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好。」

如今超盈主動貼出與老公合照，相信心態已準備好！

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