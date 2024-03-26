  • 27°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 名校專區 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

賭王千金丨何超盈狀態大勇激罕上載與老公合照　透露一個原因缺席家族活動

娛樂 18:46 2024/03/26

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 名校專區 高才通 到校服務 會員有獎

超盈好Fit呀！

已故賭王何鴻燊四房千金何超盈自從與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚並育有女兒「荷包蛋」辛千覓（Audrey）後，生活變得低調，甚少更新社交平台，對上一次更新已經是2020年8月的事。

而且，近年超盈亦甚少公開露面，就連早前何家總動員出席新酒店的開幕，同日適逢媽媽四太梁安琪的生日，亦不見蹤影。

【賭王千金】為4歲愛女大搞Barbie生日party 修身成功何超盈罕曬一家三口全家福

透露缺席家族活動原因

今日（3月26日）超盈激罕上載與老公合照，穿上吊帶晚裝的她，展現弗爆身形，狀態大勇，與老公十分登對。

她發文透露缺席家族活動原因，原來女兒染上手足口病：「感謝我的家人、兄弟姐妹、朋友的理解。」

超盈身形好Fit！

曾自爆對鏡頭有恐慌

超盈去年曾現身好友的婚宴，但事後有相片流出，當時已令超盈不滿，並貼出與林心兒的貼頭自拍以英文留言：「這是唯一得到我同意的照片，謝謝尊重我的私隱。」

其後她又在微博發文稱有人罔顧其感受將照片外洩：「一早就已經說明有保密協議口頭或文字『一張我的照片都不能發出來的』，因為一些私人理由，所以我對鏡頭還是有點恐慌和希望可以在調整克服自己之前，希望可以低調和慢慢開始分享，可是我還沒有完全準備好。」
如今超盈主動貼出與老公合照，相信心態已準備好！

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位　獲四太送13億豪宅學習投資
17:49 2021/06/30
【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位　獲四太送13億豪宅學習投資
【賭王千金】何超盈為女兒舉行夢幻派對氣派十足　氣球城堡+生日應援車賀「荷包蛋」2歲生日　
12:04 2021/09/29
【賭王千金】何超盈為女兒舉行夢幻派對氣派十足　氣球城堡+生日應援車賀「荷包蛋」2歲生日　
【迷你包風潮】何超盈3歲囡孭DIOR小廢包慶生　細數Micro Bag 5大亮點令你值得入手
18:53 2022/08/31
【迷你包風潮】何超盈3歲囡孭DIOR小廢包慶生　細數Micro Bag 5大亮點令你值得入手
【賭王千金】為4歲愛女大搞Barbie生日party 修身成功何超盈罕曬一家三口全家福
13:21 2023/09/01
【賭王千金】為4歲愛女大搞Barbie生日party 修身成功何超盈罕曬一家三口全家福

你可能感興趣

【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位　獲四太送13億豪宅學習投資
17:49 2021/06/30
【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位　獲四太送13億豪宅學習投資
【賭王千金】何超盈為女兒舉行夢幻派對氣派十足　氣球城堡+生日應援車賀「荷包蛋」2歲生日　
12:04 2021/09/29
【賭王千金】何超盈為女兒舉行夢幻派對氣派十足　氣球城堡+生日應援車賀「荷包蛋」2歲生日　
【迷你包風潮】何超盈3歲囡孭DIOR小廢包慶生　細數Micro Bag 5大亮點令你值得入手
18:53 2022/08/31
【迷你包風潮】何超盈3歲囡孭DIOR小廢包慶生　細數Micro Bag 5大亮點令你值得入手
何超盈 娛樂人物職業 KOL 家庭教育 家庭關係 娛樂行業