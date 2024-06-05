媒體資訊素養丨 配合初中公經社科課程 TOPick新聞推媒體資訊素養講座到校服務

▲ TOPick新聞承接媒體素養到場講座。

初中生活與社會科（簡稱生社科）改名為「公民、經濟與社會」，並於2024年9月在全港學校中一級全面推行新課程。在中一單元範疇中，媒體資訊素養是重要一環。為配合中一公經社科的課程發展，《香港經濟日報》旗下TOPick新聞現時推出媒體資訊素養到校講座服務，由資深傳媒人以實際例子，分享媒體在生活的角色及媒體資訊的潛在危機，以及如何培養學生的媒體資訊素養。

配合教育局公經社科的教材，TOPick新聞推出的媒體資訊素養到校講座服務，將包括以下内容：

對象：中一學生

人數：全級

主講：資深傳媒人

内容：

傳統傳媒vs新傳媒

新傳媒的發展趨勢

新傳媒如何影響價值關

如何運用USER 四步辨別真假新聞

媒體和資訊素養講座詳情，立即聯絡索取報價！

立即查詢: TOPick教育部 電話: 2565 4424 WhatsApp: 52099011 電郵: topick.mktg@hket.com

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