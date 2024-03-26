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【刑期上訴】涉7.1闖立法會暴動罪成　孫曉嵐畢慧芬申上訴

社會 16:20 2024/03/26

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前港大學生會會長孫曉嵐。（曾秋文攝）

前港大學生會會長孫曉嵐及被稱「佔旺女村長」的畢慧芬等人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，早前於區域法院承認暴動等罪，分別被判監57個月及59個月7日。兩人不服判刑向高等法院提出上訴，司法機構網頁顯示，案件現時未有聆訊日期。

兩名上訴人為孫曉嵐（27歲，自由工作者）及畢慧芬（28歲，無業），早前均承認1項暴動罪，畢另承認1項進入或逗留在會議廳範圍罪，事發於2019年7月1日，地點為立法會綜合大樓及其附近。

暫委法官李志豪早前判刑指，裁定孫曉嵐罪責屬低級，孫沒作暴力行為，她曾在會議廳與他人交談及拉低口罩，行為介乎支持及鼓勵他人，判囚57個月。暫委法官指，畢慧芬罪責中等，畢手持鐵枝可激勵士氣，也可用作破壞，判監59個月7日。

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記者：梁錦麟

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