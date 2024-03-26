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心血管病｜男子心肌梗塞出院後2周再中風　醫生提醒：現4症狀盡快求醫

醫生診症室 18:11 2024/03/26

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台灣一名40歲外籍男子早前因為心肌梗塞入院搶救，結果康復2周後因為突然腦中風而再度被送到醫院。

【心肌梗塞/腦中風/心臟病/血管阻塞/血管健康】台灣一名40歲的外籍男子早前因為心肌梗塞在街上暈倒，失去呼吸及心跳，經台北醫學大學附設醫院（北醫附醫）搶救後康復出院，不料2星期後卻突然因為急性腦中風再度入院，所幸醫生團隊迅速完成血栓溶解治療及手術才撿回一命。醫生提醒，一旦出現胸悶、胸痛或突然臉部歪斜、語言困難4種症狀便應該盡快求醫。

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綜合台媒報道，該名男子2023年底因為急性心肌梗塞而突然在街上昏倒，當時已經呈現OHCA（院外心跳停頓），被送到北醫附醫救治，搶救成功之後住院一段時間才康復出院。沒想到出院2周後，男子又因為急性腦中風而再度被送到急症室，所幸北醫附醫中風團隊順利在20分鐘內完成血栓溶解劑治療及動脈取栓手術，最終成功在2個月內捱過2次生死關卡。

對此院方表示，搶救急性心肌梗塞、急性腦中風都是跟時間賽跑；醫院外科部副主任暨心臟外科醫生許傳智指出，心肌梗塞是最常見的心臟急症之一，台灣當地每年有近1.8萬人因急性心肌梗塞求醫，其中有3到4成病人到院前便已死亡，因此治療時間是左右病人生死的關鍵。

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醫院神經內科主任李薰華進一步解釋，缺血性腦中風與心肌梗塞均為血管疾病，心肌梗塞是心臟血管阻塞，缺血性中風則是腦血管阻塞。

她表示，根據研究，病人本身若患有缺血性心臟病或冠狀動脈疾病，發生缺血性腦中風的機率會比一般人高2至5倍，因此如果病人年紀輕輕就出現缺血性中風的症狀，也應該特別注意是否有心臟相關的疾病。

她另外提醒，患有代謝症候群或有高血壓、高血糖及高血脂等3高困擾的病人，都是發生心肌梗塞與腦中風的高危人士，平日應保持健康生活，並定期進行檢測追蹤；一旦出現胸悶、胸痛或突然臉部歪斜、語言困難等症狀，就應該盡快就醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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