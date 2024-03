陳法拉產後首現身公開場合　忙湊BB即日來回洛杉磯出席《哥斯拉×金剛》首映禮

▲ 陳法拉誕第二胎後首度現身出席公開場合。

早前誕BB再度做媽媽的陳法拉產後首次現身公開場合,在今日(香港時間26日)專程由紐約飛到洛杉磯出席有份參演的第二部荷里活電影《哥斯拉×金剛:新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire)首映禮。

戲中,法拉飾演伊維族女王,與族人藏着泰坦族的秘密,對抗滅世力量。較早前生完BB丶現已容光煥發登場的法拉表示:「生完BB可以這麼快復工覺得好榮幸,其實冇特別修身,都是靠團隊幫我扮靚。電影拍攝完成已經1年有多,見到好多舊同事感覺好親切、好開心。」

▲ 陳法拉出席在洛杉磯舉行的《哥斯拉×金剛:新帝國》首映禮。

感謝神隊友幫忙

今趟旅程行程緊湊,法拉即日來回紐約及洛杉磯,首映禮結束後,法拉和老公都急着飛回紐約照顧小朋友,她特別感謝爸爸媽媽的幫忙,所以未有時間逗留洛杉磯太久。

法拉大讚老公不怕辛苦,相當貼心陪伴左右,她笑說:「多得有佢,幫我拎住大袋細袋嘅嘢,做咗我助手,我哋都好心急想趕返去見兩個小朋友。」



法拉今天穿上CHANEL 2024春夏服飾登場,稱:「第二次在荷里活著名地標Chinese Theatre IMAX影院出席首映,跟上次《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)首映為同一地方,感覺相當熱鬧,氣氛相當好,像派對一樣。自己非常喜歡今天戴著的choker,加上漆皮手袋、高跟鞋和黑色服裝,低調得來又很華麗。」

▲ 陳法拉出席《哥斯拉×金剛:新帝國》首映禮。

