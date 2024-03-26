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陳法拉產後首現身公開場合　忙湊BB即日來回洛杉磯出席《哥斯拉×金剛》首映禮

娛樂 16:32 2024/03/26

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

陳法拉誕第二胎後首度現身出席公開場合。

早前誕BB再度做媽媽的陳法拉產後首次現身公開場合，在今日（香港時間26日）專程由紐約飛到洛杉磯出席有份參演的第二部荷里活電影《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla x Kong: The New Empire）首映禮。

戲中，法拉飾演伊維族女王，與族人藏着泰坦族的秘密，對抗滅世力量。較早前生完BB丶現已容光煥發登場的法拉表示：「生完BB可以這麼快復工覺得好榮幸，其實冇特別修身，都是靠團隊幫我扮靚。電影拍攝完成已經1年有多，見到好多舊同事感覺好親切、好開心。」

圈中靚媽丨陳法拉宣布再度榮升人母　成功湊夠好字

陳法拉出席在洛杉磯舉行的《哥斯拉×金剛：新帝國》首映禮。

感謝神隊友幫忙

今趟旅程行程緊湊，法拉即日來回紐約及洛杉磯，首映禮結束後，法拉和老公都急着飛回紐約照顧小朋友，她特別感謝爸爸媽媽的幫忙，所以未有時間逗留洛杉磯太久。

法拉大讚老公不怕辛苦，相當貼心陪伴左右，她笑說：「多得有佢，幫我拎住大袋細袋嘅嘢，做咗我助手，我哋都好心急想趕返去見兩個小朋友。」
 
法拉今天穿上CHANEL 2024春夏服飾登場，稱：「第二次在荷里活著名地標Chinese Theatre IMAX影院出席首映，跟上次《尚氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）首映為同一地方，感覺相當熱鬧，氣氛相當好，像派對一樣。自己非常喜歡今天戴著的choker，加上漆皮手袋、高跟鞋和黑色服裝，低調得來又很華麗。」

陳法拉出席《哥斯拉×金剛：新帝國》首映禮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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