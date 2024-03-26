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媒體資訊素養｜佛教黃焯菴小學媒體資訊素養講座 TOPick新聞分享辨別真假新聞

升學教育 19:02 2024/03/26

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 名校專區 高才通 到校服務 會員有獎

TOPick新聞日前為佛教黃焯菴小學舉辦媒體及資訊素養講座。

現今學生離不開網上學習，培養學生媒體及資訊素養，學習以理性和負責任的態度處理不同媒體的資訊必不可少。《香港經濟日報》TOPick新聞日前為佛教黃焯菴小學舉辦媒體及資訊素養講座，配合學校的學會負責任價值觀主題，與學生分享媒體及資訊素養的重要性，包括教學生「有圖未必是真相」、「事實要fact check」等技巧，提高學生辨別真假新聞的能力，負責任地做個良好素質網民。

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有圖未必是事實真相

互聯網信息變化萬千，不同的媒體資訊更是鋪天蓋地而來。《香港經濟日報》TOPick新聞舉辦的媒體資訊素養講座，先引導學生明白媒體與生活息息相關，但必須以正確的態度接收資訊才可避免墮入假資訊陷阱，再用通俗易明的例子，令學生明白媒體及資訊素養的定義。

講者主要以圖片及影片做例子，透過互動的方式講解如何用USER檢查媒體訊息的真偽，引導學生即場化身網絡小偵探，用創意無限的思維即場分析圖片的真假，帶出接觸互聯網資訊時，分享及轉發時要「停一停、想一想」，從小做網絡好公民。

佛教黃焯菴小學反應非常踴躍，並因應講者的内容提出不同的見解，其中2024年初網傳影片「新加坡今年龍年無人機組合表演，1500架無人機空拍」？更吸引學生熱烈的討論，最後帶出有圖有片有相未必等於是真相。

媒體和資訊素養講座詳情，立即聯絡索取到校講座服務報價！

立即查詢: TOPick教育部

電話: 2565 4424

WhatsApp: 52099011

電郵: topick.mktg@hket.com

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