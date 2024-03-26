婚嫁系列｜解構裙褂類型與穿著禁忌　女星愛穿最頂級褂皇出嫁

▲ 不少女星穿著傳統裙褂出嫁！

裙褂是中國傅統的嫁衣，雖然隨住時代轉變，婚紗看似成為本地嫁衣主流，但其實現在仍有不少新娘子選擇在大婚之日穿上裙褂出門，裙褂包括了上衣下裳，「褂」是指上衣，而「裙」則是指下裳，具有兒女成群（與裙同音）的象徵意義。

中式裙褂可根據刺繡的密度、金銀線的質量、所用的材質區分為6種級別，包括褂皇、褂后、大五福、中五福、小五福和潮褂，而綜觀娛樂圈女星，她們最愛穿上金銀線密度最高的褂皇出嫁，其次是褂后，盡顯高貴氣派！

裙褂的6種級別：

褂皇：金銀線密度近100％，金光閃到見不到紅布

褂后：金銀線密度近80-90％，金光閃，隱約見到紅布

大五福：- 金銀線密度近60-70%

中五福： 金銀線密度近50-60%

小五福皮：金銀線密度少於50%

潮褂： 用紅布做底，以水晶或珍珠去裝飾，彩線豐富，色彩鮮豔，領位亦比傳統褂高

在裙褂界別之中，「褂皇」屬於最頂級，在古代只有皇室才穿得起，它顏色以金、銀為主，刺繡圖案密至覆蓋了整幅紅衣，約99%左右都是金銀線繡成、象徵長長久久。僅次於「褂皇」的，便是「褂后」，金銀線密度近80-90％，除了跟褂皇一樣金碧輝煌外，還多了牡丹、祥雲，同樣氣派非凡。

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江若琳獨家彩底彩鳳褂皇夠架勢

時至今日，不少女星出嫁依然首選穿褂皇，包括江若琳、連詩雅、譚凱琪、黃君韾等，相當華麗。當中江若琳所穿的褂皇，是來自「褂皇香港」，由頂尖工藝師耗時12個月，全人手一針一線，高達100%全密，全立體的卜心刺繡，這套獨家「彩底彩鳳彩褂皇」專為新娘子江若琳繡製，非常架勢！而其丈夫蕭潤邦亦有穿上獨家馬褂，它身穿的馬褂以特別的海水江崖紋，配卜心繡的立體金龍，彰顯霸氣！

同樣大受新娘子歡迎的還有「褂后」，圈中代表人物有張寶兒、楊茜堯，穿起來高貴又有氣派。張寶兒更潮襯褂后，她以粉紅色皮草配搭褂后，再戴上墨鏡，玩味十足，可謂打破傳統。

雖然褂皇、褂后是不少新娘子的首選，但其實亦有新娘子視乎自己的膚色及氣質來選擇適合自己的裙褂，以岑麗香為例，她就選擇紅色布面較多的中五褔，不但令膚色看來更紅潤，而且亦增添了嬌柔感覺。

陳凱琳穿媽媽裙褂出嫁別具意義

講到女星當中，就以陳凱琳穿著的裙褂最具意義，她結婚時身穿的裙褂有點鬆身，偏向粉紅色一點，原來是她媽媽在1984年穿着出嫁的，相隔34年後再傳給女兒，既溫馨又有意思！

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此外，大部分的裙褂均帶點鬆動，取「有餘有剩」的意頭，而裙褂更有分平腳和波浪腳兩款，當中的寓意亦大不同，平腳裙褂代表四平八穩，白髮齊眉，波浪腳雖然有傳聞指帶有不吉利，婚姻有波折之意，但實際亦有財源滾滾、圓圓滿滿的意思。不過穿著裙褂的確有不少禁忌，現在就為大家細數6大禁忌：

禁忌— ：試穿時不能穿整套

裙褂在傳統習俗上是一生人穿一次，寓意只出嫁一次，所以在試穿裙褂當日只能將上身的褂及下身的裙分開試穿，或是只穿上褂，再拼下裙作參考，切勿一次過穿著整套，這樣有「返頭嫁」的不吉利意頭。

禁忌二： 不能修改裙褂的大小

裙褂上褂的袖不能過長，應配上六分袖剪裁，符合禮節大方得體外，也可以讓新娘在大婚當日展示手上的龍鳳鈪和金手鐲。而為取其好意頭，上褂也不會有四分袖或七分袖。而裙褂長度不應蓋過褂鞋，以露出整個鞋頭為佳，同時取其「有頭有尾」之意。

此外，裙褂不能修改大小，只有型號之分，因為改裙褂有「改嫁」之意，而訂製裙褂時，也不建議把褂裙做得太貼身，因為要尊重傳統裙褂的設計。

禁忌三：不能穿舊褂鞋

新娘子要穿全新的褂鞋出門，因為穿舊鞋不吉利。新娘子購買新鞋後，可在家內試穿，但不能穿出家門；如果把褂鞋穿出家門，再帶回家後，絕對不能再次帶出家門，褂鞋再出門應該要是新婚大喜之日，因為褂鞋再出門同樣有再婚的意思。

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禁忌四：不能與長輩穿同款裙褂

裙褂在二、三十年代開始流行成為嫁衣，當時以黑褂紅裙為主。隨住時代變遷，六、七十年代開始演變為紅褂紅裙，到了現在，黑褂紅裙則多為長輩們穿著，所以不要跟她們撞色。

禁忌五：穿紅色睡衣打底

新娘子在穿裙褂前需穿上紅色睡衣打底，一來是傳統習俗紅色代表喜慶，二來新娘子穿紅色內衣象徵喜氣、富貴 ，婚後生活夠紅火，寓意「一索得男」，同時也可避免新娘子被裙褂的金銀線磨擦而導致皮膚痕癢。

禁忌六：再婚不可穿裙掛出嫁

由於婚嫁傳統，認為女人一生只應嫁一次，所以裙褂必需是一生人一次，因此新娘子是再婚的話，就不能再穿裙掛，應該以其他禮服代替。

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責任編輯：李惠儀