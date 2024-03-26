親子好去處｜觀塘Cozy Play Town快閃優惠　$18起玩足5小時巨型波波池等7大設施

▲ KKday推出觀塘Cozy Play Town快閃優惠，最低平均每人$18入場。（KKday圖片）

【親子好去處/室內遊樂場/復活節】還有幾日就是復活節，相信不少家長都煩惱復活節假期，要帶小朋友到哪裡玩，若然不想帶他們到忽冷忽熱的室外，不妨考慮玩轉室內遊樂場！觀塘大型室內遊樂場Cozy Play Town推出快閃優惠，平均每人$18起即可入場盡玩7大設施！各位家長千萬不要錯過！

最新影片推介：

觀塘室內遊樂場「Cozy Play Town」面積達5,000呎，場地寬闊並設備齊全，當中不但有小朋友最愛的巨型波波池、旋轉型滑梯、彩石涼感沙池外，還特設了幼童區域：早教牆壁玩具、音樂專區和角色扮演區域。另有讓大人遊玩的氣墊桌、大型投影螢幕投球區及遊戲機等，在小朋友放電的同時，家長都可以享受玩樂時光。

▲ 限時優惠價最少可盡玩2小時。（KKday圖片）

優惠詳情

預訂日期：即日起至3月31日23:59

使用日期：2024年3月26日至4月30日

使用時間：

星期一至五 12:30 – 18:00

星期六日及公眾假期 10:00 – 18:00

地址：觀塘鴻圖道63-65號鴻運工廠大廈7樓A-B室

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1.【快閃限量搶-最低$99/組】

2小時任玩門票（1大1小）

優惠價：

星期一至五（12:30-18:00）：

$99/2小時，每小時平均$24.8/位（原價$150/2 小時）

星期六、日及公眾假期（10:00-18:00）：

$180/2 小時，每小時平均$45/位（原價$230/2 小時）

一大一小共暢玩2小時

2.【快閃限量搶-低至77折】

全日任玩門票（一大一小）

優惠價：

星期一至五（12:30-18:00）：

$199/5.5小時，每小時平均$18.1/位（原價$250/日）

星期六、日及公眾假期（10:00-18:00）：

$300/8小時，每小時平均$18.8/位（原價$390/日）

一大一小全日任玩

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責任編輯：王明芳