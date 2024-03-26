打工仔辛酸｜老豆過身照OT　打工仔做社畜8年見盡辛酸感慨「變得唔正常」

▲ 老豆過身照OT，打工仔做社畜8年見盡辛酸，感慨「變得唔正常」。

【打工仔/職場/公司/工作/社畜/加班】不少打工仔都為工作搏到盡，連休息時間都要工作已經見怪不怪。近日，有港男在網上發文，稱自己在香港工作了8年，有4件事令自己感受很深，感慨港人「返工真係可以去得好盡」。

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一名港男昨日（25日）在連登討論區以「喺香港做咗8年嘢，有四單嘢令我感受好深」為題發文，他指自己在香港工作8年，發現不少人在香港工作久了,「好多人都會慢慢變得唔正常」，其中有4件事令他感受頗深：

1. 有同事返工期間暈倒，即刻送去醫院，原來是因急性盲腸炎痛到暈倒，「開刀第二日佢叫老婆嚟公司拎部電腦同charger， 俾佢喺醫院覆嘢。」

2. 老細的爸爸過身，但老細當日照常OT，出殯當日也只離開公司辦喪事，數小時後即回來，更表示爸爸的離開是「一了百了，唔洗成日出入醫院，做嘢唔係好方便，覆客覆得慢咗」。樓主還補充指，這個老細好鍾意問人是否已買樓，「未買就要勤力啲做嘢。」

3. 有同事一早拿了年假跟太太去旅行，出發當日跟開的工作出現問題客人急call，「被老細瘋狂追殺」，結果他立即在半夜飛回香港第二天早上開會，假期就這樣沒有了。

4. 第3點那位同事因為太緊張工作，需要錢供樓，每天瘋狂OT至晚上9點，「搏升做埋老細啲嘢」，星期六照返公司工作，結果結婚年半便離婚，「老婆一蚊都唔分佢就咁走咗」。

樓主指，這4件事都發生在同一間員工全是香港人的外資公司，他深深體會到香港生活那種瘋狂的壓力，會讓人開始變得不正常。

因為人工唔錯，我都頂咗3年，有幾次真係收工廿幾歲人喺條街喊咗。

最後樓主認為，自己可能相對其他同事較懶惰，「所以升職上位唔會輪到我」，在辭職離開公司那天甚至被老細話「懶同垃圾」，在香港無法生活。

可能因為咁，我去咗外國，宜家過得仲唔錯。

帖文發出後引起大量網民討論，「鬼叫你窮」，「有咩驅使佢地咁勤力，係窮」，同時亦引起不少打工仔的共鳴，「埃及啲奴隸都係咁，其他無咩分別」、「為咗供樓去到好盡㗎，果種無工開嘅心情會令到人變態」、「以前返工為咗改善生活，宜家返工返到忘記生活」。

不過有網民反駁，「追夢都有錯？人哋努力返工唔係有想做嘅事咩？點解堅毅咁追求自己想要嘅嘢都要俾你批鬥？每個人價值觀都唔同，唔係個個都要同你一樣諗法」、「坦白講，初入職場以為人人都value work life balance，結果係身邊個個都比自己勤力、有承擔，同埋識擦鞋去生存，發覺到自己唔做呢啲野、唔調整心態，真係唔會升到職，一世做窮打工仔」。

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責任編輯：羅嘉欣