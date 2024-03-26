美食推介｜由泰國直送香港Big C　新鮮斑蘭香椰青生津止渴

▲ 新鮮斑蘭香椰青由泰國直送香港Big C ！

泰國每年的椰子產量有超過88萬噸，是泰國重要的特色農產物之一，但椰子的質量亦有高低之分，想要買到最優質最清甜的新鮮椰青，一定要試試Big C售賣的斑蘭香椰青。

全港Big C只集中售一款椰青，此帶有斑蘭香味的新鮮椰青品種，產自泰國班飄縣，每星期由產地直送到港，水份多而清甜。一個小小的椰青，卻有大大的功效：椰青水生津止渴、有助腸道蠕動，可以改善便秘；也可以減少肌膚上多餘的油脂，達到抗發炎的效果，當中還有豐富的維他命C，幫助抗氧化及防止肌膚老化。新鮮的椰青未經任何加工，可以避免不小心吸收到化學物品，而且免除不必要的包裝，非常環保。

還有另一種奢侈式的椰青吃法 — 用作火鍋。香港人一年四季都愛「打邊爐」，近年開始流年椰子雞湯底的吃法，如果用最頂級的新鮮椰青水，連同椰肉加進鍋中，就會結合成最天然美味的椰子湯底，加入雞肉等食材，在家中也可享受椰子雞火鍋，但要注意，每次最少要用五個新鮮椰青才夠香甜。

斑蘭香椰青，現時香港Big C以$40/2個發售。另有其他潑水節優惠，多款產品大降價。

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責任編輯：李惠儀