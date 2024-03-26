  • 29°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食推介｜由泰國直送香港Big C　新鮮斑蘭香椰青生津止渴

休閒消費 17:20 2024/03/26

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

新鮮斑蘭香椰青由泰國直送香港Big C ！

泰國每年的椰子產量有超過88萬噸，是泰國重要的特色農產物之一，但椰子的質量亦有高低之分，想要買到最優質最清甜的新鮮椰青，一定要試試Big C售賣的斑蘭香椰青。

全港Big C只集中售一款椰青，此帶有斑蘭香味的新鮮椰青品種，產自泰國班飄縣，每星期由產地直送到港，水份多而清甜。一個小小的椰青，卻有大大的功效：椰青水生津止渴、有助腸道蠕動，可以改善便秘；也可以減少肌膚上多餘的油脂，達到抗發炎的效果，當中還有豐富的維他命C，幫助抗氧化及防止肌膚老化。新鮮的椰青未經任何加工，可以避免不小心吸收到化學物品，而且免除不必要的包裝，非常環保。

還有另一種奢侈式的椰青吃法 — 用作火鍋。香港人一年四季都愛「打邊爐」，近年開始流年椰子雞湯底的吃法，如果用最頂級的新鮮椰青水，連同椰肉加進鍋中，就會結合成最天然美味的椰子湯底，加入雞肉等食材，在家中也可享受椰子雞火鍋，但要注意，每次最少要用五個新鮮椰青才夠香甜。

斑蘭香椰青，現時香港Big C以$40/2個發售。另有其他潑水節優惠，多款產品大降價。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：李惠儀

 

相關文章

美食推介｜「陳鵬鵬潮汕菜」香港首店登陸新城市廣場　鮮味潮汕菜喚醒味蕾
18:27 2024/01/29
美食推介｜「陳鵬鵬潮汕菜」香港首店登陸新城市廣場　鮮味潮汕菜喚醒味蕾
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
08:05 2024/02/17
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
【宣傳香港】泰國人氣演員Win新戲香港取景昨赴港宣傳　男神笑言最愛食牛肉麵
16:14 2024/03/12
【宣傳香港】泰國人氣演員Win新戲香港取景昨赴港宣傳　男神笑言最愛食牛肉麵
美食登陸｜1957 & Co.首次引入西班牙橡果飼養伊比利亞火腿　意式餐廳Paper Moon設多款伊比利亞火腿菜式
11:28 2024/03/14
美食登陸｜1957 & Co.首次引入西班牙橡果飼養伊比利亞火腿　意式餐廳Paper Moon設多款伊比利亞火腿菜式

你可能感興趣

美食推介｜「陳鵬鵬潮汕菜」香港首店登陸新城市廣場　鮮味潮汕菜喚醒味蕾
18:27 2024/01/29
美食推介｜「陳鵬鵬潮汕菜」香港首店登陸新城市廣場　鮮味潮汕菜喚醒味蕾
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
08:05 2024/02/17
飲食攻略｜每日要飲幾多水？起床後飲水養顏助排便　8杯水黃金時間大公開
【宣傳香港】泰國人氣演員Win新戲香港取景昨赴港宣傳　男神笑言最愛食牛肉麵
16:14 2024/03/12
【宣傳香港】泰國人氣演員Win新戲香港取景昨赴港宣傳　男神笑言最愛食牛肉麵
超市 著數優惠 美食 泰國

最高瀏覽

遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
北上消費︱八達通「全國通」$88通行320個城市　一文看清購買地點+增值方法+儲值上限
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
飲食攻略｜中年男暴飲暴食心臟缺氧　醫生教吃1種菜3個月緩解三高
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐
中年好聲音2丨黃劍文不入三甲網民感可惜　堅持追夢冇放棄背後身世勁可憐