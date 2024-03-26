楊茜堯宣布《黑色月光》完成拍攝　分享台前幕後合照：留下不一樣的回憶

▲ 楊茜堯上載與台前幕後合照，透露新劇《黑色月光》已完成拍攝。

視后楊茜堯早前參與主演《新聞女王》總監製鍾澍佳的新劇《黑色月光》，該劇在去年12月底於深圳開鏡，而在今日（3月26日），楊茜堯在個人社交平台上載數張拍攝此劇時，在不同日子與台前幕後人員的合照，並宣布《黑色月光》完成拍攝，她寫道：

三個多月的拍攝，完滿結束💯💯💯感謝佳導的邀請和信任，讓我有幸參與其中❤️感謝每一位演員，幕後團隊和各個部門的通力合作，相互配合，以專業和專注的工作態度對待每一場戲，每一個鏡頭🎥🎥🎥期待 #黑色月光 為觀眾帶來不同的感受，不一樣的我們，留下不一樣的回憶。

#黑色月光

#殺青

#殺青快樂🎉🎉🎉

@shujiazhong 多謝❤️

#余滿月🌕我期待你❤️

被視為港版《黑暗榮耀》除楊茜堯主演外，尚有王浩信、林夏薇、黃翠如等合演，預計成今年TVB台慶劇之一，楊茜堯有望憑此劇再封視后。

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