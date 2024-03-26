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【DSE】「報到易」APP截圖不得用作核實考生身份　考評局提醒考生筆試DOs & DON'Ts

社會 17:22 2024/03/26

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中學文憑試（DSE）筆試將於4月9日開考。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）筆試將於4月9日開考，考評局提醒考生預先下載首屆採用的「報到易」手機應用程式，選擇在試場內自行完成簽到；惟App內的考生個人資料或截圖，屆時均不得用作核實身份，提醒考生務必帶齊准考證正本和身分證正本應考。局方亦提醒考生切勿在試場內打卡「呃like」和帶走Barcode貼紙等。

考評局今日（26日）發表網誌，籲考生留意DSE考試規則的「DOs & DON'Ts」，包括：

  • DO – 以「報到易」自行簽到
    第二代公開考試支援系統（PESS2）會於今年DSE所有一般試場推行，包括禮堂試場、課室試場及英國語文科聆聽考試特別室（如適用）。考生應以手機預先下載「報到易 Check-in Smart (HKDSE)」app，並在試場內自行簽到。考生須在簽到後按試場主任的指示，把手機關掉（包括響鬧及定時自動重啟功能），並放於座位下當眼處。
     
  • DO – 帶齊證明文件正本
    考生應考時，必須帶備准考證和身分證（或另一附有相片的有效身分證明文件）正本，以供核實身分之用。如考生身分未能於現場核實，須於考試完結後於試場內填寫報告書及拍照，以作日後考評局核對考生身分之用，否則其答卷將不獲評閱。
    考生可登入「報到易」及HKDSE App瀏覽個人的應考資料，但有關資料只作參考。核實考生身分時，試場主任及監考員不會接受考生以「報到易」或HKDSE App內的資料、截圖或准考證和身分證的副本作為考生的有效身分證明文件。
     
  • DO – 貼Barcode要快手
    考生須於考試時間內，在答卷指定位置貼上其個人Barcode貼紙及填上考生編號，包括：答題簿/試題答題簿的封面及內頁、多項選擇題答題紙、補充答題紙。若考生未有遵從上述規則，有關卷別成績會被扣分。
     
  • DON'T – 打卡呃like
    不可把剩餘的Barcode貼紙帶走或將Barcode貼紙拍攝或截圖，更不可在試場內影相「呃like」，上述行為均屬違規。
    如考生在考試進行中被發現未有關掉電子器材，其科目成績會被扣分或降級。
    考生在試場內拍照、錄影或錄音、拍攝或帶走剩餘的Barcode貼紙，均會被扣分。
    考生如把這些照片/影片於網上公開展示，科目成績更會被降級。
     
  • DO – 小心填寫題號
    考生須於考試時間內，在答題簿內頁及補充答題紙的適當試題編號方格內，以原子筆或鉛筆畫上「X」號。雖然考評局設有既定程序處理漏填／填錯題號的答卷，但這會阻礙閱卷過程，甚至可能令有關的答案不獲評閱，因此考生在專注作答之餘，切記要填寫正確題號。
     
  • DON'T – 作答「鬼畫符」
    作答時應注意字體盡量清晰，如字體過於潦草，可能會影響閱卷員理解考生的答案。而在以中文作答的考卷，考生可採用合乎規範的簡體字，即中國國家語言文字工作委員會最新頒布的《通用規範漢字表》內所列的簡體字。
    至於作答MC題目時，為方便修正答案，建議考生用HB鉛筆把答案塡畫在MC答題紙上。如需修正錯誤答案，可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。不要把MC答題紙摺疊或刺穿，否則答案有或不能被正常讀取；不要在一題中填畫多過一個答案，否則該題答案將作廢，而填畫在試題簿上的答案將不獲評閱。
     
  • DO – 帶備合規格計算機
    除中文科和英文科外，考生可使用符合規格的計算機應考其他科目。計算機必須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」標籤，亦不可設有印刷或顯示圖表/語文字句的功能或備有點陣顯示模式。考生可多帶備1至2部符合規格的後備計算機，但備用時須放在座位下。考生不可在計數機背面書寫，否則會被扣分，甚至取消全部考試成績。

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責任編輯：馮琪雅

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