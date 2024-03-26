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無障礙社區？｜無臂男搭地鐵遭截停要求「證明殘疾」　無奈：我無手要怎拿出來？

健康資訊 17:48 2024/03/26

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【殘障/地鐵/無障礙通道/免費乘車】香港是個傷殘人士友善的地方，不少地方皆有為傷殘人士而設的設施。而日前，在湖北武漢有一名無臂男子乘坐地鐵，欲通過無障礙通道時，被職員截停，指需要出示殘疾證，以證明自己是殘疾人士，方可免費乘車。無臂男明顯失去雙臂，屬傷殘，但女職員仍堅持要求他出示證件，讓他大感無奈。

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無臂男被要求出示殘疾證

綜合內媒報道，近日網上流傳一段影片，片段中一名失去雙臂的男子李先生，於上周一（18日）在武漢乘搭地鐵時，正打算從無障礙通道免費入閘。期間被一名女職員截停，要求出示殘疾證，以證明他是殘障人士。短片中，李先生舉起沒有前臂的右手反問站在一旁的女職員，

這個情況不能足以證明我是殘疾人，是嗎？

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女職員不為所動，李先生再次表示自己沒有雙手，亦沒有帶殘疾證，就算帶了也拿不出來。後來有另一位男職員到場調停。男職員向李先生提出，可以個人名義幫他買車票，並解釋「規定上需要職員檢驗證件後才能放行」，並非職員能夠自行決定的。李先生再三確認是否一定要出示殘疾證才能夠入閘，

在很明顯的殘疾情況下，你必須要見證件才能通行，對嗎？

男職員再次回答「是的」，讓男子大感無奈，坦言地鐵條款不合理，且不人性化，打擊殘疾人士信心，讓他們與社會大眾的隔閡更大，更不想參與社會。他對此表示諷刺，指制度是死的，為何職員不可以人性化處理殘疾人士的情況，「讓殘疾人士能夠更無障礙出行」。

武漢地鐵二度發聲明澄清後致歉

影片公開後，武漢地鐵客服回應事件，指現有規定是必須出示相關證件核驗後才能享無障礙通行。直到上周五（22日），武漢地鐵再發聲明，對事件給該乘客帶來不便深表歉意，承認公司職員當時處理問題不周，未能妥善保障殘障人士出行權益，並表示「誠懇接受廣大網友的監督指正，將持續優化特殊乘客的出行服務保障，歡迎社會各界監督」。

無臂男身份曝光 是殘疾運動員

影片曝光後，無臂男被網民起底。據悉，無臂男名叫李豐強，8歲時因高壓電擊意外失去雙臂，後來成為殘疾游泳運動員，曾入選國家殘疾人游泳隊，2002年參加全國游泳競標賽取得驚人成績，100米蝶泳不單奪冠，更打破世界紀錄；2022年他在世界錦標賽100米蝶泳勇奪冠軍，更刷新該項目世界紀錄。

自2004年開始，李豐強創辦多家企業，如服裝加工廠、游泳培訓中心、隨州市群力拖把廠等，這些公司員工基本上都是殘疾人士為主，為上千名殘疾人士提供就業機會。

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責任編輯：羅嘉欣

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