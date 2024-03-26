【非禮男生】涉非禮男生大腿　補習男導師非禮罪成還押候判

45歲功課輔導班義工補習男導師，涉在社協分會內摸11歲男童的大腿及下體。男導師否認5項非禮罪，控方因男童不願意出庭作供，其中兩罪存檔法庭。暫委法官今（26日）於區域法院裁決指，閉路電視片段顯示被告數次隔褲摸和捏男童的下體，裁定被告1項非禮罪成，餘下兩罪因不能肯定被告行為而裁定罪脫，被告還押至4月5判刑。

被告何永恒（45歲），被控於2022年8月13日至27日期間，在香港社區組織協會一分會猥褻侵犯男童X。

暫委法官鄭明斌裁決時引述被告自辯的證供，被告在2011年起在社協義教中小學生，他自2018年起認識X，兩人關係要好。被告知道X喪父，他與X互相視作父子。被告供稱肯定沒有接觸X的下體，但不肯定有否將手放在X的大腿上，但有可能將手凌空放於X大腿的上方，被告稱可能恰巧挑起了X的衣服。

法官批評被告被盤問時多番迴避，為開脫而編造說法，例如凌空郁動手指一說有違常理。至於被告被捕後曾稱「以玩嘅方式」摸男童的大腿及臀部，否認侵犯。法官認為，警員宣布拘捕時只提及1項非禮罪的指控，或令被告未能充分了解控罪嚴重性，故不接納招認呈堂。

法官指，憑閉路電視片段可肯定被告與X坐在桌前時，曾數度摸和捏X的下體，為時共約20秒，被告又多次摸和掃X的大腿和膝蓋，裁定被告1項非禮罪成。惟根據其餘兩罪的相關片段，法官未能肯定被告有作出侵犯行為，遂裁定罪名不成立。

辯方求情指，被告曾任教過百名學生，本案屬單一事件，與被告性格不符，望法庭考慮被告對社會所作貢獻，從輕發落。被告早前作供稱，他於中文大學商學院任職行政主任，法官押後判刑至4月5日，被告須還押。

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記者：陳曉欣