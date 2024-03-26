玫瑰崗中學提早停辦丨蔡卓妍重返母校玫瑰崗照片曝光 　與一班校友開心留倩影

▲ 阿Sa近日回到母校。

女星蔡卓妍（阿Sa）最近忙於籌備Twins巡迴演唱，又要拍攝綜藝節目。早前阿Sa接受訪問透露新電影拍攝延期一個月，現階段多了時間放假休息。

名人母校｜Twins同是單親家庭成長 鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦

重返母校

最近阿Sa所就讀的母校玫瑰崗中學的社交平台晒出了一張舊校友到訪的大合照，意外曝光原來阿Sa近日也有重返母校。相中可見，阿Sa與一大班校友一起到課室拍照留念，見她更拿起巨型計數機，展現燦爛笑容，心情非常不錯。

據知阿Sa母校即將結束65年歷史，並於本年8月31日停止營運，所以她選擇在最後一次開放日現身。

其實阿Sa曾在社交網發文對母校停運感到非常不捨：

「緬懷過去

我在玫瑰崗中學就讀的歲月

感到無比開心

充滿甜蜜的回憶

當中 認識到一班盡忠職守

愛護有嘉的老師

以及甘苦與共一起成長的同學

今次

聽到學校將要停辦

確實感到無限惋惜

令人唏噓

現在

冀望教育局能慷慨施予玫瑰崗所有師生一所合適的校舍

好讓我母校繼往開來

如常辦學

作育英才

承傳師生互愛

互信及互勉的精神！」



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