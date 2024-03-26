【港鐵加價】票價今年加3.09%　港鐵稱續推優惠涵蓋不同乘客群

▲ 港鐵聲稱將繼續提供不同優惠。(資料圖片)

港鐵今日(26日)宣佈，2024/25年度的港鐵整體票價調整幅度為3.09%。在「負擔能力上限」安排下，本年度的票價調整幅度封頂為3.09%。

港鐵公司將在票價調整機制以外，為乘客提供恆常票價優惠， 讓長者、小童、合資格學生及殘疾人士等不同乘客群受惠，去年相關優惠總值約29億元。另外，公司亦會繼續提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨折扣 優惠」計劃一年。

港鐵常務總監香港客運服務楊美珍表示：「今年票價封頂機制安排發揮效用，平衡市民的負擔能力和公司維持現有鐵路的保養、提升及更新工作的需要。港鐵公司今年迎來通車45周年的重要里程碑，我們會一如以往， 繼續秉持『推動城市前行』的使命，讓市民享有優質、可靠、便捷的鐵路服務。」

根據政府統計處今日公佈的2023年12月運輸業名義工資指數按年變動及早前公佈的2023年12月綜合消費物價指數按年變動， 按票價調整機制方程式，計算生產力因素帶來的減幅，所得的票價調整幅度為+3.2%。

與此同時，票價調整機制自2013年起設有「負擔能力上限」，實際調整幅度不得高於相關年度的第四季家庭月入中位數按年變動數值，以確保市民負擔能力。按政府統計處早前公佈的數據，該數值為+3.09%，而今年按方程式計算所得的調整幅度+3.2%較此數值高，因此按「負擔能力上限」安排，本年度港鐵整體票價調整幅度將封頂至+3.09%，餘下未涵蓋的+0.11%調整幅 度將按機制延至隨後兩年，即在2025/26年度及在2026/27年度(+0.05%)票價調整時分別實施。至於由2023/24年度延後的+1.85%調整幅度，亦會安排延後至2025/26年度處理。

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