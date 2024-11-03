親子行山路線｜5條簡易靚景親子郊遊路線　白千層林+火成岩+賞花打卡【附路線+交通】

▲ 親子山遊飽覽美景又可放電，行山領隊爸爸Johnny為大家精選了5條香港親子山遊路線。

【親子行山好去處/親子行山路線】踏入秋季，最適合一家大小去行山，飽覽美景又可放電！行山領隊爸爸戴緻賢（Johnny）為大家精選了5條親子行山路線，包括有香港「馬爾代夫」之稱的糧船灣、打卡熱點白千層林道的城門水塘等，所有路線往返市區方便，又有充足補給！

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親子行山準備｜領隊提醒2大行山貼士

領隊爸爸Johnny提過，2大親子行山小貼士。首先是事前準備的路線計劃，如考慮「緊急撤退路線」和市區支援等。第二，「睇餸食飯」不必勉強完成整個行程。因此，他推介爸媽計劃路線時可選擇較多石屎路的家樂徑，只需輕裝上陣，就可飽覽山海美景。

▲ 親子行山路線｜Johnny一家人到糧船灣行山。（曾嘉文攝）

親子行山路線｜1. 糧船灣

有香港「馬爾代夫」之稱的糧船灣，位於萬宜水庫東壩。曾是西貢海域最大的島嶼，亦是西貢地區最高的島嶼，最高點為海拔278米。島上有4條村，包括隱世客家村落東丫、北丫和白腊，以及漁民村沙橋，現在島上仍保留逾過百年歷史的糧船灣天后古廟。

▲ 親子行山路線｜糧船灣有香港「馬爾地夫」之稱。（曾嘉文攝）

Johnny指，香港的地質公園本身較多島嶼，未必適合上岸。不過糧船灣一帶的白腊村有路況極佳的石屎路通往東丫及沙橋二村，中途有村落、食肆和士多，方便給遊人進行補給和支援，再加上現在有渡輪往返西貢市，所以這條路線相對地會比較多路線資料，可說是：「海岸風景靚、有支援、有東西吃」，還可在短程中欣賞獨特美景。

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親子行山｜糧船灣行山路線資訊

特色 有香港「馬爾地夫」之稱、世界地質公園、鄉村漁村獨特文化、本地特色食肆酒家 路線 西貢市中心➔白腊灣➔沙橋➔東丫（天后廟）➔北丫➔白腊➔萬宜路 難度 ★★★☆☆ 起點交通 步行或者於西貢市中心乘搭的士前往 終點交通 糧船灣乘船返西貢市 注意事項 深篤至大蛇灣為隱閉路徑，須具方向感

【糧船灣詳細路線及介紹】

親子行山路線｜2. 城門水塘

城門水塘位於荃灣東北角，位處大帽山和金山郊野公園之間。城門水塘陽光明媚，綠水青峰、流水淙淙，被命名為銀禧水塘。水塘附近一帶有不少野生動物的身影，沿著水塘道或教育徑漫步，可以觀賞步道兩旁種植了一排排可生長至18公尺高的白千層，而最受歡迎的景點 ── 綠洲一般的白千層樹林，吸引了不少香港人特地前來拍攝婚紗照。

▲ 親子行山路線｜打卡熱點白千層林道的城門水塘。（相片由受訪者戴緻賢提供）

城門水塘屬於入門路線，緩速散步2個半多小時定必完成，十分推薦給新手爸媽。大家由菠蘿壩自然教育徑起步，Johnny提議可先到城門郊野公園遊客中心參觀，了解一下城門郊野公園附近之風物及歷史。

城門水塘不同的路段均有多個郊遊點，可供一家大小席地而坐享受野餐樂。當中白千層林、大城石澗灰橋附近、半閒亭對開的大草地更是理想的歇息點。他提到沿途多野生動物如猴子、牛或甚至野豬出沒。不要驚慌或主動滋擾、不要向其展示食物。如迎面而來，輕輕靜靜行過便可。

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親子行山｜城門水塘路線資訊

特色 打卡熱點白千層林道、水務歷史建築、野生動物剪影 路線 城門郊野公園遊客中心➔菠蘿壩自然教育徑➔白千層步道➔白千層樹林➔半閒亭➔城門主壩 難度 ★★☆☆☆ 起點交通 荃灣地鐵站附近乘坐市區的士直達城門水塘菠蘿壩，或者乘坐專線小巴82號抵達 終點交通 九巴35A往尖沙咀東方向 注意事項 菠蘿壩自然教育徑一段路面有碎石起伏外，畔塘徑全段均可推嬰兒車。

城門水塘小巴總站旁有沖水式洗手間及小賣部，可事先替嬰幼兒換片清潔及進行小補給。

其餘有3個沖水式洗手間分別在菠蘿壩、灰橋附近以及麥理浩徑第6段終點旁的燒烤場。

【城門水塘詳細路線及介紹】

親子行山路線｜3. 橋咀島

橋咀郊野公園位於西貢牛尾海，佔地一百公頃，是本港面積最小的離島郊野公園。橋咀島地質遺跡豐富多樣，加上交通便利，距離西貢市只有約15分鐘船程，是香港地質公園最受歡迎的地質景點之一。當中熱門景點之一，半月灣海灘水質長期被評為一級，吸引泳客在此暢泳、浮潛。

▲ 橋咀郊野公園位於西貢牛尾海，俯瞰橋咀灣。（相片由受訪者戴緻賢提供）

橋咀行山徑全長1.6公里，路況良好，開首主要是石級，中段以泥路為主。在半月灣起步，大約走45分鐘便到達橋咀正灘。沿途景觀優美，可看到橋咀衛星島的橋頭，以及對岸西貢市背後的馬鞍山、大金鐘、水牛黃牛二山等山峰。

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如果下午中段出發，更有機會看到日落美景。末段可觀賞與橋頭連接的連島沙洲地貌，注意水漲時間，沙堤開首位置可考察被稱為「菠蘿包石」的石英二長岩石頭，因多年來受海浪侵蝕風化龜裂成隙，形成如菠蘿包的模樣。最後橋咀島很近西貢市，大家可以中午喝完茶再走，晚上回西貢市吃晚飯。

▲ 「菠蘿包石」的石英二長岩石頭，因多年來受海浪侵蝕風化龜裂成隙，形成如菠蘿包的模樣。。（相片由受訪者戴緻賢提供）

親子行山｜橋咀島路線資訊

特色 半月灣海灘、連島沙洲地貌、「菠蘿包石」、西貢市美食 路線 半月灣➔西貢橋咀島➔橋咀正灘➔連島沙洲➔ 石英二長岩石頭➔西貢市中心 難度 ★★☆☆☆ 起點交通 西貢市中心落車，乘搭來回橋咀洲的街渡到橋咀島 終點交通 乘坐橋咀同系列旗的街渡回西貢市 注意事項 路況只適合用揹帶、手抱或讓孩子自己行，不適合推嬰兒車

事先要在西貢市商店購買足夠糧水，島上沒有正規商店

【橋咀島詳細路線及介紹】

親子行山路線｜4. 馬鞍山郊遊徑

馬鞍山郊遊徑屬於進階的親子行山路線，由馬鞍山「超級長城」之稱的馬鞍山郊遊徑。Johnny指路況可能艱辛一點、坡度比較大，但可欣賞到海拔約300多米高的昂坪高原美景，可觀賞滘西洲、白沙灣、西貢海、西貢市中心、將軍澳、蚺蛇尖等。越過昂平營地後出現的標誌柱會指示往大水井的方向，路段大約需時30分鐘。

▲ 親子行山路線｜起點馬鞍山郊遊徑。（相片由受訪者戴緻賢提供）

親子行山｜馬鞍山郊遊徑路線資訊

特色 昂坪高原、大水井 路線 馬鞍山郊遊徑➔ 麥理浩徑4段 ➔ 昂平高原 ➔ 西貢大水井 難度 ★★★☆☆ 起點交通 乘坐的士/恆安站步行往馬鞍山村路 終點交通 乘坐3號小巴躉場路上車往西貢宜春街，或者沿躉場路步行20分鐘回西貢市中心 注意事項 路途高低起伏不大，稍具行山經驗者當可輕鬆勝任。

雨後或濕度高時注意石路濕滑

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親子行山路線｜5. 大枕蓋

大枕蓋位於西貢東郊野公園內，高度海拔408米。春天時節，鹿湖山不少人特意欣賞吊鐘花慕名前來。吊鐘花是香港本土的原生品種樹木，為本土環境形造了一個本土生態族群。攀登大枕蓋的部分山路極為筆直陡峭，需注意安全。

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親子行山｜大枕蓋路線資訊

特色 大枕蓋、吊鐘花 路線 北潭涌➔萬宜坳➔大枕蓋➔鹿湖郊遊徑➔鯽魚湖 難度 ★★★☆☆ 起點交通 巴士94／96R／289R到達麥理浩夫人渡假村 / 北潭涌 終點交通 鯽魚湖乘94或96R巴士至西貢市中心或地鐵鑽石山站 注意事項 吊鐘花已被列為香港法定受保護植物之一，切勿採摘或拾走掉落地上的花朵。

部分路段斜坡較為筆直及濕滑難行，需注意安全

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