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【食肆結業潮】金記冰室7間新界分店結業　徐汶緯：受港人北上外遊影響「生意跌到散晒」

社會 19:01 2024/03/26

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金記控股有限公司主席徐汶緯。（資料圖片）

港人北上消費熱潮持續，加上旅客消費模式改變夾擊，不少食肆捱得過疫情卻捱不過疫後，今年相繼結業。屹立香港超過55年的金記冰室，自年初起亦已有7間新界分店結業，金記控股有限公司主席徐汶緯今日（26日）形容，是次為「壯士斷臂」的決定，指雖然新界分店生意在去年首季通關後增逾2成，但次季起已受市民北上外遊等影響下滑，至第四季更跌至遜疫下逾3成。

金記冰室自年初起有7間位於粉嶺和屯門的分店結業，徐汶緯指，雖然去年首季通關後，受惠於市民報復式消費，整體生意恢復理想，惟第二季起開始下滑，特別是鄰近內地的新界分店「生意不似預期，跌到散晒。」

他形容不少市民疫後北上消費發現體驗不錯，遂拖朋帶友再北上，令北上群眾持續增多；而訪港旅客雖然反彈，但集中在油尖旺區，且消費力遜疫前，水貨客絕跡；加上港元匯率強勢，出境外遊市民始終較入境旅客多，使新界生意不景，「周一至五靠街坊客持平，但周六及長假期好大影響，以前假期不斷叫員工返工，現在靜到叫他們不要返。」

他又稱曾以為市民很快會厭倦北上，豈料情況越演越烈，令新界分店生意在去年第四季跌至遜疫下逾3成，經衡量後決定結業。但他透露會考慮在風險低、旅客多的尖沙咀等地區重開。

上水金記冰室壞爐頭? 徐汶緯：問題已解決 感謝業主幫忙

至於金記冰室上水新都廣場分店周一未有營業，店旁貼上拍賣行公司公告，指根據法庭命令，將於周二拍賣該餐廳的傢俱及設備，徐汶緯早前回覆傳媒指是壞爐頭。他今日未有透露進一步情況，但指很感謝業主幫忙，經溝通後已解決問題，今日已有員工回店準備，明日會重開。

對麗香園冰室欠薪一事，及有報道指集團旗下約20間餐廳被入稟追租約972萬元，徐汶緯稱只餘部份租金尚在處理，其他事情已全數解決，坦言需時填補去年一時的虧損，但強調集團仍有35間分店，資金流穩定、有利潤。

據集團網頁，金記冰室現有21間分店，其中新界有6間，分別位於香港國際機場1號客運大樓、將軍澳新都城二期、將軍澳都會駅、元朗廣場和上水新都廣場。

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記者：梁薾心

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