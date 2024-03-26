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【國際郵輪】周三、四4艘豪華郵輪同時泊港　皇家加勒比海洋旋律號首次到訪

社會 18:33 2024/03/26

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皇家加勒比海洋旋律號（皇家加勒比官網圖片）

明日及本周四（27及28日）同時有4艘國際郵輪停泊香港，行政長官李家超透露涉及1萬位郵輪旅客。

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4艘訪港的國際郵輪中，來自德國的「Artania」已啟航40年，是今年訪港郵輪中最古老的一艘，今（26日）起停泊尖沙咀海運碼頭三天。

同期停靠海運碼頭的郵輪，還有明日抵港、2009年下水的「璽寶Seabourn Odyssey」，曾為業界擁有最高「乘客空間比」的郵輪，即船的噸位除總載客人數後所得的數值，一般超過50便算相當寬敞，而Odyssey則為71，直至2013年才被德國赫伯羅德郵輪公司（Hapag-Lloyd Cruises）的「Europa 2」取代。

另有2艘停泊啟德郵輪碼頭，當中德國郵輪「邁希夫5號」（Mein Schiff 5）是繼去年3、4月後，今日再度訪港，以及首次訪港的豪華郵輪皇家加勒比「海洋旋律號」 （Serenade of the Seas），主打全景觀視野，以大幅玻璃打造郵輪牆壁及升降機等，讓乘客可飽覽船外景致，最多可搭載2,490人，船上共有11間餐廳。四艘均在本周四同日離港。

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