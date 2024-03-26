【打擊罪案】140人涉賣淫等被捕　警瓦解3個操控賣淫團夥

▲ 140人涉賣淫等被捕，警瓦解3個操控賣淫團夥。

警方於2024年2月26日至3月25日進行代號「定風」行動，打擊賣淫活動。行動期間，警方拘捕140人，涉嫌「管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」及「違反逗留條件」等罪。

▼ 點擊圖片放大

元朗警區助理指揮官（刑事）警司鄧翊几指，警方發現元朗區內賣淫活動持續活躍，所以於過去一個月進行打擊街頭賣淫等活動，行動針對集團操控色情活動，按摩院等，元朗警區刑事部、特別職務隊及入境處於過去一個月共拘捕10男130女，年齡介乎18至72歲，包括11名香港居民、97名持雙程證內地人、29名泰籍女子、2名越南女子及一名老撾女子。

行動瓦解3個操控賣淫團夥，並拘捕9名骨幹成員，相信其中一個團夥有三合會背景。被捕人涉嫌控制他人目的使他賣淫、依靠他人賣淫收入為生、串謀洗黑錢、出租處所以供作賣淫場所、租客等準許處所用作賣淫、管理及協助管理賣淫場所、為不道德目的唆使他人及違反逗留條件。其中58名被捕人已被落案起訴。

元朗警區刑事部總督察袁皓霆指，警方其後鎖定一個以街頭賣淫方式團夥，集團分工仔細，主腦透過內地成員，安排內地女子到港賣淫，及監控賣淫情況，並招攬內地男子到港協助管理賣淫活動，包括供應賣淫用具，避孕套毛巾潤滑劑給予性工作者，及於附近負責把風，並負責收取房租賣淫肉金，及清洗黑錢或將得益滙返內地。警方於本年3月展開行動，拘捕集團3名主腦及4名骨幹成員，其中一名骨幹成員更以私人戶口處理320元黑錢。另有11名性工作者及3名業主被捕。

警方搜查被捕主腦住所時，檢獲監控系統、色情物品及4.3萬元現金，主腦已被起訴控制他人目的為使他賣淫及以出租處所供賣淫場所。而2多成員則被控依靠他人賣淫為生及違反逗留條件罪名，其他被捕人獲保釋候查。警方並以刑事罪行條例向法院申請，對其中一涉案單位採取封閉令，封閉單位6個月。

元朗警區高級督察胡卓軒指，另一有三合會背景賣淫團夥與之前團夥相若，集團性工作者來自東南亞，處所附近有骨幹成員負責巡邏及支援，如客人與性工作者爭執，成員會以武力驅趕客人，警方以依靠他人賣淫收入為生拘捕集團2名骨幹成員，及拘捕22名來自內地、泰國及老撾性工作者。相信已瓦解區內有組織控制賣淫活動團夥，及截斷犯罪集團收入來源，行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。警方提醒業主，要清楚租出單位用途，避免被利用作不法用途。出租處所用作賣淫場所，最高可被判監禁7年。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃傑偉