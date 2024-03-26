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【認知衰退】研究指近半40歲以上市民出現認知衰退　醫生指維他命及礦物質補充劑可改善

社會 18:53 2024/03/26

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研究指近半40歲以上市民有認知衰退。(受訪者提供)

香港民意研究所於今年 3 月 8 至 15 日在網上訪問了 572 名本港 40-60 歲人士，結果發現，雖然高達 65%受訪者認同隨著年齡增長，大部份人都會出現認知衰退，但平均認為 60 歲才開始發生。而根據一項認知能力自我篩查，發現 49%受訪者或出現早期認知能力變化， 68%受訪者沒有定期/持續採取措施預防或改善認知衰退。

認為自己現時比 20 歲時認知能力有所下降的受訪者中，45%認為對其工作造成影響、36%情 緒受困擾、23%因此與人發生摩擦/爭執，19%曾因此損失金錢。他們歸咎認知能力下降與年齡 增長(90%)、壓力大/精神緊張(54%)、睡眠不足(49%)和新冠/長新冠 (22%)有關。

腦神經科專科醫生李至南表示，食果仁或有助改善認知能力，但需長期食用及配合健康飲食。而 NMN 聲稱可保護神經改善記 憶，惟至今未有大型及長期的人類臨床研究證實。 李醫生指出，踏入 40 歲，大腦功能老化及認知衰退無可避免，但可以及早延緩，包括從飲食 著手，攝取充足及不同的營養素維持腦部健康。

他引述美國哈佛大學醫學院及其他研究團體一項研究，指服用多種維他命及礦物質補充劑的組別，情景記憶及執行能力 有顯著改善。進一步的分析顯示，延緩認知衰退達 6 成，或換算為 1.8 年 (於 3 年內)。市民除了均衡營養外，亦可考慮可考慮服用多種維他命及礦物質補充劑。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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