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【北都】行會批准興建屯馬綫洪水橋站　造價高達41億料2030年竣工

社會 19:02 2024/03/26

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屯馬綫洪水橋站擬建位置。（資料圖片）

特首會同行政會議今日（26日）宣布，根據《鐵路條例》批准興建屯馬綫洪水橋站項目，項目預計將於今年動工，並於6年後、2030年竣工。根據政府於2021年向立法會提交文件顯示，項目預算建造成本涉約41億元。

洪水橋站將成為屯馬線天水圍站和兆康站之間的一個中途站，主要服務未來位於北部都會區西面的洪水橋／厦村新發展區。政府發言人指，現時在繁忙時段，由洪水橋／厦村新發展區，以路面交通工具往返天水圍站或兆康站需時約20至25分鐘，相信洪水橋站啟用後，以鐵路行走相同路程所需時間將縮減至約4分鐘，亦可為鄰近居民提供多一種出行選擇。

政府提到，過去數年和港鐵透過多種方式和渠道，持續就洪水橋站項目向地區持份者，包括相關區議員、鄉事委員會委員及當區居民等作介紹及交流意見，其間不少居民表示期盼洪水橋站項目盡早落實。

政府亦指，洪水橋站方案在去年2月24日刊憲後，曾接獲一些反對意見，在聯同港鐵仔細檢視每項意見理據後，已透過會面向反對者解釋鐵路計劃和回應他們的關注，以釋除其疑慮。此外，政府亦已將未撤回的反對意見提交行會考慮。在推展洪水橋站項目時，港鐵將繼續與相關持份者保持緊密溝通，港鐵亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列條件，把對環境造成的滋擾減低至可接受水平。

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責任編輯：馮琪雅

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