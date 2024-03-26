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Art Basel︱243間藝廊壓軸藝術三月　Serrini現身會場森林裝置

休閒消費 19:09 2024/03/26

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（左起）Serrini、安達人壽香港總裁及北亞區域主管區張明儀、藝術建築師張徑 和進士涉 （攝：陳家昌)

一年一度本地文化盛事「2024年巴塞爾藝術展香港展會」（Art Basel）本周舉行，40個國家及地區的243間頂尖藝廊，參展藝廊數目相比2023年增加了66間，標誌展會全面回復至疫情前規模。

今屆Art Basel再度藉著5個精彩展區、「與巴塞爾藝術展對話」及「光映現場」，以及與多間本地藝術機構合作，呈現極其多元的藝術之音。

「安達生命之森」

安達人壽香港 以2024年巴塞爾藝術展香港展會官方合作夥伴的身份，今年聯同藝術建築師張徑（Lily Zhang） 和進士涉 （Wataru Shinji ），在展會期間在場內主辦「安達生命之森」（ Chubb Life Forest）展覽。

這是一個集藝術、文化與自然，以森林為題的特色展區，探索「人」的多樣性以及人與大自然之間的微妙關聯，亦是藝術家首次創造一個微生態系統形式的展覽，奉獻給世世代代的繁花植物。

（攝：陳家昌)

在今天的預展上，大會邀來兩位主創藝術家及歌手Serrini出席發布會，展區可見建構起一個小型的森林景致，電影導演清野正孝將香港城市的自然景觀投射到展區的背景上，為訪客帶來有如「置身山林溪澗」的沉浸式體驗。

曾主唱《樹本很美》、《樹之呼吸》的Serrini，對這個樹林裝置讚不?口，她稱：「以往創作音樂時，都會把大自然跟人性主題結合，想不到今次能在Art Basel上，親自體驗把自然景觀融入藝術，很有啟發性。」

記者：陳家昌
 

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