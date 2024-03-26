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薛家燕將一家人到韓國旅行慶生　家燕姐賣關子不透露男友會否同行

娛樂 19:19 2024/03/26

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新城一眾高層預早為家燕姐慶祝生日。

薛家燕將於本月30日74歲生日，作為新城鎮台之寶，所以新城廣播董事總經理宋文禧、新城廣播首席營運總監馬浚偉、創作總監及節目主持葉文輝（啤梨）等，在今天（3月26日）為家燕姐預早慶生，並送上蛋糕鮮花、蛋糕及生日卡祝賀。

當中，一份禮物為特別設計的「4條J」啤牌，當中3張牌印有家燕姐3位子女的樣子，剩下一張J則印問號，馬浚偉問是否代表與家燕姐大女石祐珊傳緋聞多年的Jonathan（王梓軒）？家燕姐想了一下說：「孫仔Julian呀！」

同時家燕姐透露，在生日正日當日會一家人齊到韓國旅行，更建議新城為她舉辦的大型生日會，改為5月5日號母親節一次過慶祝。

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宋文禧、薛家燕、思敏、馬浚偉。（左起）

家燕姐催女兒出嫁

而早前她上衛詩雅網上節目直言正在拍拖，因此被問韓國之旅會否與男友同行，家燕姐卻耍太極笑說：「唔知邊個去喎！」並表示生日願望之一是身體健康，更稱自己喜歡工作因此沒想退休，說：「電台畀埋錢我講嘢喎，幾開心嘅事。」

家燕姐另一個生日願望就是兩個女兒早日出嫁，不過問大女的男友是否王梓軒，家燕姐沒有直接否認，而是再耍太極稱不清楚：「我得個樣後生，但個腦有啲懵懂。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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