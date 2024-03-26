張家輝作品《贖夢》入圍烏甸尼遠東電影節競賽單元　獲國際級影展認可為港爭光

▲ 張家輝自導自演電影《贖夢》。

張家輝自導自演電影《贖夢》入圍第26屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，影片屆時在當地舉行世界首映禮，家輝將以導演身份赴當地出席盛事，坦言：「今次跟以往不同之處在於壓力較大，要是以演員身分出席會輕鬆一點，但導演的責任較大，更需要承擔結果的成敗。」

家輝表示，《贖夢》是繼《陀地驅魔人》後，再有自己作品參展意大利烏甸尼遠東電影節競賽部單元，直言：「這是對《贖夢》的尊重及鼓勵，覺得在這部戲仍未上映時便能獲得認同，內心十分雀躍。」

他同時稱，而且電影節能聚集一班愛電影的導演、演員及投資方等，加上創辦電影節的合作夥伴Sabrina和Thomas多年來都對港產片作出大力支持，十分感謝他們的欣賞。此外，不少電影節的觀眾都會展露出尊重態度，每次電影播出片尾名單時， 大家都會報以掌聲鼓勵整個電影的製作團隊，深信這種備受尊重的感覺對於電影人來說十分良好。

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▲ 張家輝作品《贖夢》入圍意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元。

提到《贖夢》這部電影的題材，家輝指不論任何類型、國籍、性格的人都不能避開「夢」這個元素，夢是一個共情點，無人會完全不發夢，發夢就似呼吸一樣，人人都需要。

《贖夢》會以夢境來表達出兩段悲劇，從而帶出因果報應以及警世的作用，家輝更講到：「我最希望觀眾行出戲院時會不會暗地裡回想起自己的夢、會不會有很多不可告人的秘密、不能與人分享的內心世界，這就是我拍這部戲的原意。」

▲ 劉俊謙、朱晨麗有份參演《贖夢》。

家輝續指，夢可帶出自己的憂慮，同時展示出個人壓力。在夢中可經歷許多不同的場面和感受，他剖白自己不是個發很多夢的人，但對夢景抱着一個敬畏的心，有時更覺得夢是自己的一個朋友，提醒自己很多事。

他表示：「今次能夠用夢來包裝拍出《贖夢》相當開心，但要在《贖夢》中很全面地拍出我所認知的夢的感受以及環境，其實都未夠空間去展示出來，要是大家喜歡的話希望有機會再盡情地展示出來。」