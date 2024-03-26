【急症室退款】醫管局：復活節假期實行急症室退款安排 可透過「HA GO」申請

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醫管局發言人今日（26日）公布，復活節及清明節公眾假期的服務安排，包括加強公眾假期普通科門診及中醫門診服務，亦會實施急症室特別退款安排，以應對長假期期間市民的醫療服務需求。

醫管局發言人表示，醫管局汲取農曆新年在急症室實行特別退款安排的經驗，會由3月28日至4月7日期間再次在急症室實施有關安排。有關安排已作出優化，未接受醫生診症的病人除了可以在登記後24小時內向醫護人員申請退款外，亦可以透過流動應用程式「HA Go」提出申請。合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。



醫管局發言人表示，會密切監察病人在公眾假期期間及假期後到急症室求診及住院的情況，以及感染新冠病毒和流感的病人數據，以靈活調配資源應付服務需求，估計較多病人會在公眾假期後期，即4月1日至7日求診。醫管局會靈活調動人手增加普通科門診平日的服務量，亦會繼續調動病床、增加出院流程支援，以加快病床流轉。老人科會在急症室為長者提供評估和出院支援，社區老人評估小組則會為居住於院舍有需要的長者提供遙距診症支援。

在復活節及清明節期間，公眾假期普通科門診服務合共提供約一萬個診症名額。除了14間公眾假期普通科門診診所外，四間普通科門診診所亦會於四月一日額外增設服務。

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責任編輯：陳展棋