【學生媒體】中大社區報稱遭投訴內容「不盡不實」　中大：維護校園安全禁擺放非認可刊物

▲ 大學社區報今（26日）在社交平台專頁發文引述校方解釋沒收報架的原因。（大學社區報fb截圖）

因中文大學學生會解散而於前年改名的《大學社區報》（前身為《中大學生報》）今日（26日）在社交平台發文交代，其設於中大校園內的報架及已上架刊物，均於上周二（19日）在未獲通知的情況下被中大學生事務處（OSA）收走，並引述處方職員會面時稱，接獲投訴指新出版的3月號刊物內容「不盡不實」，且未經授權在校園擺放刊物；因校方拒絕借場擺放刊物，大學社區報將繼續暫停供應實體刊物。

大學社區報其後於本月19日晚上在社交平台專頁發文宣布「所有實體刊物即時暫停供應，直至另行通知」，並上載相片顯示原於中大校內擺放的報架消失。據本月14日宣布3月號社區報上架的帖文提到，報架位置分布於校園內7處。

直至今日，大學社區報再發文交代，其所有報架以及已上架刊物在未被通知情況下，被OSA收走，該報編輯即時阻撓不果，向職員查詢詳情，惟職員一直迴避；及後編輯與OSA負責職員會面，知悉OSA收到投訴，「指本報〈二零二四年三月號〉刊物內容不盡不實，且未經授權在校園擺放刊物」。帖文續指，基於當日會面時間所限，對於刊物內容不盡不實的指控，處方職員未有說明具體理由，經協商後，被收走的刊物已即日交還，報架暫由第三方的中大聯書院學生會代為保管。

帖文亦指，校方拒絕提供場地擺放該刊物，實體刊物將繼續暫停供應，直至另行通知，籲讀者繼續瀏覽〈二零二四年三月號〉電子版刊物，網上校園新聞則不受影響。

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翻查網上的3月號社區報，其中一篇文章題為「由『自由鬥士』到『自由騎士』:社運與疫情」，報道一名中大內地生因2019年反修例風波、本港政治環境改變，以及近年新冠疫情影響，感到焦慮和絕望；同期另有文章探討多項中大校政，包括中大校長段崇智請辭、前副校長（行政）及大學秘書長吳樹培遭解僱，該文章結語提到「不難看出，吳和段都是政治風暴下的犧牲品」，並指「無論下一任校長是誰，都會染上改組後的政治色彩」，校友和員生在校政的聲音只會日益減少。

另對於社交平台專頁「New CUHK Secrets」今日發出一篇以中大學生報英文簡稱「CUSP」署名發出的帖文，提及「中大報內容已經審核過，冇犯國安法亦無洩漏國家機密……同時我地都冇更多資源做實體報，嚟緊可能都唔再有」，社區報亦作出澄清指，該則帖文並非由該報編輯發出，而該報現時並無任何外部審查制度，以後的刊物亦不會容許校方或任何機構審稿。

根據上周五（22日）傳媒引述中大校方回覆，並無提及校方接獲關於大學社區報內容的相關投訴。中大今日最新回覆本報查詢時，亦無說明曾否接獲相關投訴、投訴具體內容，以及為何事前沒有給予學生辯解機會等，僅重申大學社區報不屬中大刊物，沒有得到大學認可、任何資助或支持，並指「校方有責任維護良好且安全的校園環境」，提醒學生在校園範圍內未經許可地擺放物品或刊物屬於違反校規，所有未經授權的物品或刊物將會被移除，倘校方發現校內存在任何未經許可物品或刊物，將立即採取措施處理。

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記者：馮琪雅