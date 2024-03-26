【麻疹】57歲婦到訪馬來西亞後染麻疹　上周三曾於紅磡都會海逸酒店出席港鐵員工晚宴

衞生防護中心今日（26日）正調查一宗外地輸入麻疹個案。中心公布，病人曾於上周三晚上七時至十時，到過紅磡都會海逸酒店8樓景逸軒，參加港鐵員工周年晚宴，亦於翌日下午2-3時於東區醫院急症室候診大堂逗留。



新增個案涉及一名過往健康良好的57歲女子。病人自3月16日起出現疲倦、乏力、肌肉疼痛及頭痛，並於3月20日早上出疹。她同日下午到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，其後入院。她的呼吸道及血液樣本經檢測後分別對麻疹病毒核酸檢測及麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。病人情況穩定並已出院。根據病人提供的資料，她曾於3月4日至15日的潛伏期內到訪馬來西亞。病人在本港沒有接觸受感染人士，中心將個案列為外地輸入個案。

另外，防護中心調查後發現，早前公布的一名14個月大女童個案，麻疹病毒核酸檢測檢測則呈陰性反應，與早前於港安醫院荃灣的化驗結果不一致。經諮詢專家意見後，中心確認該女童並非麻疹感染個案。中心不排除由於該女童曾於較早前接受麻疹疫苗注射，導致其樣本化驗結果出現上述的不一致情況。中心已剔除這個個案、以及其姊姊共兩宗個案，至今共錄得六宗麻疹個案。

醫生料社區爆發風險仍然低 曾接觸患者而未打齊針需留意

呼吸系統科專科醫生梁子超向TOPick表示，本港群體免疫力高，出現麻疹社區爆發的風險仍然低，當局進行流行病學調查，料是避免接觸者再傳染未打齊針的兒童、以及孕婦。他提醒，如果曾與患者同出席聚會，特別是未打齊麻疹疫苗的年輕人士，需要特別留意是否出現病徵，例如發燒、咳嗽、口部出現白點等，如有病徵應盡快求醫。另外，如曾到海外人士、特別是麻疹高發地區人士，亦需要提高警覺。

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記者：陳展棋