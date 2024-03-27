立法會議員地辦數目「減磅」　江玉歡竟已「清零」

▲ 本身有5個地辦的選委界江玉歡，竟已「清零」。(江玉歡fb圖片)

本屆立法會議員上任後，有關方面要求必須開地區辦事處，有議員隨即響應，甚至開不止一個，有議員原打算置之不理，但收溫馨提示後亦要照辦。不過，近日形勢有變，其中，本身有5個地辦的選委界江玉歡，竟已「清零」。

江玉歡透露，本身5個地辦，4個是房委會單位，全部在今年已結束營運，部分是因租約到期，部分則是自己決定退租。她解釋，是因為要和區議員和關愛隊分工，自己希望多專注在法律專業層面，多加入法案委員會，且若開地辦，不能常常去，認為沒太大作用。

被問到，有關方面有無提醒要重新開地辦？江玉歡則話沒有，「相信過往一段日子，我能不能夠反映民意是很清晰的。」不過，她強調，仍會接收市民個案，自己開通了很多渠道接觸市民，市民可用訊息、Facebook、電話、電郵等找到她，又稱不排除未來有合適的舖位會重開地辦。

其實，近來亦有其他立法會議員減地辦數目，或與房委會編配辦事處機制有關。上屆多區議員辭職，公共屋邨有一些非住宅單位，可供立法會議員租用，但屬「短期租約」，去年底屆滿，需交還房委會。

租用公共屋邨單位有先後次序，第一是當區直選區議員 ；第二是當區其他區議員；第三，當區直選立法會議員；第四則為功能界別及選委界立法會議員。

田北辰：編配辦事處機制「不公道」

新界西北立法會議員田北辰話，自己本身有9個地辦，7個屬房委會單位，其中5個今年需交還，交還後有嘗試再向房署申請，但因直選立法會議員排第三，均告失敗，田認為，直選立法會議員，要排在當區全部區議員後，屬「不公道」。他指，他現時兩個「街鋪」地辦的租金，約是房署地辦的八倍左右。

屬功能組別的社福界議員狄志遠，原有2個地區辦事處，其中一個是房委會單位，今年交還後，則在私人市場尋找舖位。

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