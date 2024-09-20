學生資助｜6個學生/大專生資助懶人包　1款可獲一年28萬津貼【附申請方法及資格】

▲ 6個香港學生及大專生資助懶人包，一文看清申請方法、資格、截止日期等詳情。

【學生資助/大學生資助/大專生資助/Grant Loan/獎學金】在職家庭及學生資助事務處（學資處）與機構致力協助學生提供經濟援助及津貼，當中有款可一年獲28萬的津貼。TOPick整合了6個學生及大專生資助懶人包，一文看清申請方法、資格、截止日期等詳情，現正籌備升學的考生要做定功課。

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6個學生及大專生資助，包括：資助專上課程學生資助計劃 (TSFS)、專上學生資助計劃（FASP）、太古中國獎學金 、培華獎學金、香港卓越獎學金計劃 （HKSES）、尤德爵士紀念基金海外獎學金 。

學生資助｜1. 資助專上課程學生資助計劃 (TSFS)

資助專上課程學生資助計劃是一項為就讀學額全數由大學教育資助委員會或公帑所資助的認可課程的合資格全日制大專學生而設，須經過家庭入息及資產審查的資助計劃。資助包括助學金及／或貸款。 申請人一般於學生資助處發出「接獲申請通知書」的日期起計約兩個月內獲發「申請結果通知書」。

TSFS申請資格

TSFS資助金額

2023/24學年的「TSFS」最高資助額如下︰

資助款項 最高金額（港幣） 學費助學金 請向所屬院校的學生事務處查詢就讀課程可獲得的最高資助金額。 學習開支助學金 必須繳付的學生會會費 生活費貸款 58,890元（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為 1%） 院校宿舍津貼

學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年10,420元／每學期5,210元，以較低的款額為準。 為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金 9,850元

（資料來源：在職家庭及學生資助事務處）



TSFS申請程序

1. 遞交網上申請書

2. 遞交聲明書及證明文件

3. 申請結果通知

資助專上課程學生資助計劃（TSFS）：網上申請連結

學生資助｜2. 專上學生資助計劃（FASP）

專上學生資助計劃（FASP）為一項經家庭入息及資產審查的資助計劃。有關申請人須修讀以自資形式開辦並經本地評審的全日制自資副學士學位、高級文憑或學士學位程度專上課程。

FASP申請資格

年齡為30歲或以下（即於1993年9月1日或以後出生）的註冊全日制學生

修讀經本地評審的全日制自資副學位（即副學士學位或高級文憑）或學士學位程度專上課程

在同一學年，沒有就申請書所填報的課程接受其他由公帑資助的學生資助計劃（如持續進修基金）所提供的資助

擁有香港居留權，或連續在香港居住滿三年

FASP資助金額

專上學生資助計劃下，2024/25學年的最高資助額如下：

資助款項 最高金額 （港幣） 學費助學金 93,130元 學習開支助學金 9,010元 生活費貸款 58,890元（貸款由還款期開始當日起計算利息，年息為 1%） 院校宿舍津貼 學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年10,420元／每學期5,210元，以較低的款額為準。 為有特殊教育需要學生提供的額外學習開支助學金 9,850元

（資料來源：在職家庭及學生資助事務處）

FASP申請程序

1. 遞交網上申請書

2. 遞交聲明書及證明文件

3. 申請結果通知

FASP申請截止日期

舊生遞交2024/25學年申請書的截止日期已過，學生可留意最新遞交資訊，如有需要或聯絡wg_sfo@wfsfaa.gov.hk

學資處建議的新生遞交網上申請時段，請參閱：學資處網站

專上學生資助計劃（FASP）：網上申請連結

▲ 專上學生資助計劃（FASP） 中，申請人需擁有香港居留權，或連續在香港居住滿三年。（相片來源：經濟日報資料相片）

學生資助｜3. 太古中國獎學金

「太古中國獎學金」是太古集團為有志於中國內地知名大學接受高等教育的香港學生設立的獎學金，旨在為香港的年輕人在內地讀書，親身感受國家日新月異的發展，開闊視野，以及為將來就業、服務香港社會或參與內地的發展創造條件。

太古中國獎學金申請資格

持有效香港身份證及港澳居民來往內地通行證

必須為應屆香港中學文憑試考生

品學兼優，已獲以下30所指定大學其中一所錄取為正式本科生。分別是：北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學、北京外國語大學、 對外經濟貿易大學、南開大學、中國民航大學、西安交通大學、山東大學、 復旦大學、上海交通大學、同濟大學、上海外國語大學、上海財經大學、 華東師範大學、浙江大學、南京大學、中國科學技術大學、武漢大學、 中南財經政法大學、鄭州大學、中山大學、華南理工大學、廣州中醫藥大學、 深圳大學丶四川大學、西南財經大學、重慶大學及廈門大學

太古中國獎學金獎學金金額

應屆獎學金名額為20名，獎學金金額為每年4萬港元，資助將直至完成本科課程為止（需每年申請續領）。獲批太古中國獎學金的申請人，不能再參與其他非政府機構設立的獎助學金計劃。獲得內地和香港政府設立的獎助學金不影響申請太古中國獎學金。

太古中國獎學金申請程序

1. 遞交網上申請書及所需文件

2. 申請人有可能需要親自前往太古集團面試

3. 透過郵寄方式送交申請

4. 申請結果將於2025年第一季通知相關申請人，具體領取獎學金安排亦將另行通知。

申請日期：2024年9月30日前

太古中國獎學金：2024/25學年申請表

太古中國獎學金：最新消息

學生資助｜4. 培華獎學金

香港培華教育基金會為在內地升學的香港居民提供獎學金，每人每年資助金額為1.8萬港元，獎學金年期最長為4年，每年提供最多10個獎學金名額，申請人必須為50所指定內地大學錄取為正式本科生，當中包括北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學、北京語言大學、中國政法大學等。

培華獎學金申請資格

香港培華教育基金會獎學金申請人須滿足以下所有條件：

必須為應屆文憑試考生

已被50所指定內地大學錄取為正式本科生（按此查看50所指定內地大學名單）

必須為香港政府「內地大學升學資助計劃」（經入息審查）下的受資助學生

必須獲得一名原就讀中學（新申請）或現就讀大學（再次申請）老師的書面推薦

培華獎學金申請程序

填妥申請書後，請連同所需文件，以郵寄方式交回本會秘書處，網上投遞之申請書及資料不全之申請將不受理。

地址：香港灣仔譚臣道8號威利商業大廈16字樓A室

查詢電話：2865 0100

首次申請人必須繳交親筆撰寫自薦信乙封（400字以上）、已填妥之申請書、由推薦人填寫的推薦書、身份證名及相關大學錄取等證明副本。（詳見：培華獎學金網站）

申請日期：每年12月至1月31日（須每年提出申請）

培華獎學金：申請表

學生資助｜5. 香港卓越獎學金計劃 （HKSES）

香港卓越獎學金計劃讓有意入讀香港境外世界知名大學的學士學位或研究院課程的合資格香港學生均可申請。 於2024/25學年（即2024年8月至2025年7月期間）得獎者，名額為每屆最多100個。

獎學金得主無須通過入息資產審查均可獲發獎學金支付學費，以每年30萬元為上限。此外，獎學金計劃為有經濟需要的得獎者在修業期間提供額外支援。通過入息資產審查的得獎者可獲發放最多每名學生每年20萬元的助學金，用以支付其生活及其他學習上的開支。

HKSES申請資格

香港卓越獎學金計劃申請資格

擁有本港居留權或本港入境權或持單程證進入香港；以及

在境外課程開展前連續在港住滿三整年。

得獎者(包括奬學金名銜得獎者)必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少兩年

申請日期：2023年12月29日（下午6時）或之前

香港卓越獎學金計劃：網上申請系統

學生資助｜6. 尤德爵士紀念基金海外獎學金

尤德爵士紀念基金海外獎學金是特別為資助傑出的學生往海外修讀本科生課程所設，每年的獎學金最高金額是28萬港元。尤德爵士紀念基金理事會或會考慮所需的學費、生活費及得獎本科生同時獲得的其他獎學金，下調給予有關學生往海外深造的資助額。

尤德獎學金申請資格

尤德爵士紀念基金海外獎學金申請人必須：

為香港永久居民

在香港完成至少連續五年的全日制課程

辦妥所選院校的各項申請手續和符合入學條件，其後並獲得取錄

精通中、英文，並能熟練運用所修課程的授課語文

根據官方所示，申請人只需於申請書內填上最多十個大學／院校及課程的組合選擇。 換言之於提交申請時，申請人無須獲所選的大學／院校和課程有條件或無條件取錄。申請人須於網上透過「香港政府一站通」遞交申請。有關證明文件副本及聲明書 (如有) 則可透過尤德爵士紀念基金理事會秘書處投遞箱或以郵寄方式遞交。其他詳情，請參閱申請學年所派發的申請資料簡介。

接受申請日期：2024年6月24日（星期一）

截止申請日期：2024年9月6日（星期五）

尤德爵士紀念基金海外獎學金：官方網站

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