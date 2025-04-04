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兒童節2025｜為甚麼4月4日是兒童節？　一文看清節日由來/日期/慶祝方式

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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為甚麼4月4日是兒童節？一文看清兒童節由來。

【兒童節2025/4月4日/兒童節由來/慶祝活動】一年一度4月4日兒童節又到喇！相信不少家長都會為小朋友安排活動慶祝兒童節，不過到底兒童節的由來是甚麼，世界各地又會舉辦甚麼活動慶祝兒童節呢？TOPick為大家介紹兒童節源由、風俗以及慶祝方式等，讓大家一文看清這個屬於小朋友的節日！

4月4日兒童節｜兒童節由來

說起兒童節的歷史，可以追溯到1925年在瑞士日內瓦召開的兒童福利國際會議，當時為要求人們可以愛護和保護兒童，通過了《日內瓦兒童權利宣言》的憲章，之後部分國家便開始訂定自己的兒童節，而土耳其則是全世界第一個慶祝兒童節的國家。隨著時代的轉變，各國都有屬於自己慶祝兒童節的方式和日子，讓兒童感受到節日的快樂。

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4月4日兒童節｜香港慶祝兒童節活動

香港兒童節定於每年的4月4日，與台灣兒童節的日期相同。當日，香港的學校會舉辦各式各樣的文藝表演、比賽和活動等，讓小朋友可以在輕鬆又歡樂的氛圍下度過。不少家長都會帶小朋友外出遊玩，如主題樂園、室內遊樂場等，而部分香港公共場所和機構也會在當天推出兒童優惠或免費入場，如博物館、動植物園等。

另外，不少人都會留意到兒童節經常會和清明節「撞正」同一日，又或前一日，當中因為清明節是一個尊重生命的節日，而兒童節訂在這個時間也意味著要珍惜和尊重生命。

延伸閱讀：清明節2025｜清明節拜山10大禁忌　命理師揭3大生肖易撞邪　這時段掃墓恐惹不潔之氣

4月4日兒童節｜各地兒童節分別

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1. 香港

香港兒童節為4月4日，由於當日並非法定假期，因此慶祝氣氛會較為淡薄。

2. 台灣

台灣兒童節與香港一樣為是4月4日，並且為法定假期，各個縣市或遊樂園等地都會舉辦節慶活動，而家長們則會帶小朋友外出遊玩。

3. 中國內地

內地的兒童節為6月1日，當日或前一日都會慶祝活動，如表演活動、遊戲競賽等，許多公共場所，如公園或博物館會讓兒童免費入場。如果是公務員可以申請半日假，陪伴小朋友以慶祝節日。

4. 南韓

南韓的兒童節是5月5日。當日各地都會舉辦慶祝活動，如兒童表演、戲劇及遊戲等，商場也會推出相關的促銷活動，讓家長們為小朋友購買禮物。

在日本5月5日的兒童節中，家中有小朋友的家庭都會掛上鯉魚旗、食柏餅及粽子美食等以慶祝節日。

5. 日本

日本兒童節共有3個，分別是3月3日女兒節，5月5日男孩節，以及11月15日的「七五三兒童節」，在日本3、5、7是幸運年齡，因此每年都會為這個年齡的小朋友慶祝。而3個兒童節當中，只有5月5日為法定假期，當日只要家中有孩童的家庭都會掛上鯉魚旗、食柏餅及粽子美食等以慶祝節日。

6. 泰國

泰國的兒童節為1月的第二個星期六，許多政府大樓、辦公室、軍隊等地方都會開放予小朋友和父母參觀，而動物園及博物館則免費參觀，並可領取各式各樣的紀念品。

7. 新加坡

新加坡兒童節在10月的第一個星期五，當日的大人和小朋友都會放假，原因是小朋友需要大人的陪伴，一起玩樂度過愉快的一日。

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