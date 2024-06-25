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消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星　夠涼夠靜又慳電最平$459

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 15 小時前

最後更新： 15 小時前

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【風扇/循環風扇/消委會/送風量/安全/慳電/寧靜/炎熱天氣/天氣/降溫】近日天氣炎熱，不少市民需開風扇或冷氣降溫。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上12款循環扇，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度，挑選出4款高分選擇，供給大家參考。

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消委會測試12款循環扇

消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度比較12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

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針對送風量方面，消委會發現各樣本送風量介乎每分鐘鐘10.1立方米至21.2立方米，相差52%；於扇葉較大樣本當中以「樂信牌」送風量最高，其次為「德國卓爾」，而「THOMSON」送風量則較低；扇葉較小樣本方面就以「Origo」及「愛麗思」送風量較高，而「三信」則較低。

就著慳電程度方面，消委會計算樣本送風量及耗電程度，得出產品的能源效率。「米家」、「普樂氏」、「origo」的能源效率最高；此外，5款採用直流電摩打驅動扇葉的樣本的能源效率亦較為良好。

而就著寧靜程度方面，消委會發現「德國卓爾」的表現最佳，在最低風速檔及自動搖擺功能設定為靜止狀態時，量得的噪音水平屬樣本中最低。

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獲4.5星總評循環扇

扇葉直徑18至21厘米

  • 德國卓爾Summe CF-S85RD（售價約$648）
  • 米家Mi ZLXHS01ZM（售價約$459）
  • 樂信牌Rasonic RCF-8YE（售價約$688）

扇葉直徑14至16厘米

  • origo CF1515（售價約$798）

日本雜誌評測10款座地式電風扇

日本雜誌《家電批評》亦曾測試過10款座地式電風扇，比較項目包括最高風力、送風是否集中、耗電量高低及運作時噪音等，詳細名單如下：

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綜合比較結果，《家電批評》指「siroca」樣本風力集中，送風距離亦夠遠；總評第2位的「小泉」性價比最高，第3名的「Panasonic」則附設納米抗菌技術，功能較為齊備。另一方面，可自動偵測溫度而改變風速的「duux」相當萬用，而「三菱電機」則同時兼備風力及靜音能力，最適合睡房使用。

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