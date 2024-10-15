胰臟癌前兆︱女子常半夜「痕到醒」不以為意　體檢驚悉罹患「癌王」僅餘8月壽命

▲ 女子常半夜「痕到醒」不以為意，體檢驚悉罹患胰臟癌，僅餘8個月壽命。

【胰臟癌先兆／胰臟癌原因／胰臟癌症狀／胰臟癌初期／痕癢】身體有不明不適感一定要留神。美國一名79歲婦女曾因經常在半夜，感到痕癢而驚醒，直到排泄物顔色有異才驚悉情況有異，求醫檢查證實第4期胰臟癌，僅餘8個月壽命。有本港醫生曾指出，胰臟一旦發生癌變，因早期徵兆不明顯，確診時往往已屬晚期，因此又被稱為「癌王」。

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英國《每日郵報》去年11月曾報道，美國79歲婦女Barbara Green在2022年7月開始身體經常莫名發癢，甚至會在半夜癢到驚醒，嚴重影響睡眠。但她不以為意，仍有心情練瑜伽、環遊世界。

直至Barbara發現自己的尿液顏色變深、糞便顏色變淺，才決定求醫檢查。醫生起初認為Barbara是肝臟出問題，便安排她抽血檢查。結果發現她患上第4期胰臟癌，僅剩8至11個月壽命，令她後悔自己沒有及早求醫，錯過治療時機。

臨床腫瘤科謝耀昌醫生曾受訪指出，胰臟位於人體上腹，在胃部下方、12指腸附近，是消化系統其中一部分。功能是幫助消化食物，以及排出胰島素幫助控制血糖。胰臟一旦發生癌變，因早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期，故又被稱為「癌中之王」、「隱形殺手」。

胰臟癌原因｜風險因素

謝醫生表示，胰臟癌有3大高危因素，其中遺傳因素是指人在出生時攜帶了父母身上的癌症基因，會有較高機會患癌，但不一定會發生，要視乎是否有因素引發。此外，自身因素包括吸煙、飲酒、糖尿病患者，相對有較高機會患胰臟癌；其他不健康的飲食、不做運動、肥胖，也都可增加患胰臟癌的風險。近年觀測數據顯示，胰臟癌女性患者比例有增多趨勢。

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根據醫管局，大多數胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

男性。

種族為黑人。

吸煙者，患上胰臟癌的機會比不吸煙者高出大概2至3倍。

超重的人。

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果。

糖代謝異常，如患有糖尿病。

長期接觸殺蟲劑、石油或染料等化學品。

感染幽門螺旋桿菌，感染者患上胰臟癌的機會比非感染者高出2倍。

患有遺傳性慢性胰臟炎，會增加胰臟癌的機會，但非常罕見。

患有慢性胰臟炎，常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因。

胰臟癌｜7個胰臟癌徵狀

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1.腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更加強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2.突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3.厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘；胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4.黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5.噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6.發燒及發冷

7.靜脈栓塞

資料來源：醫管局、香港癌症基金會

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