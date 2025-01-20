哈佛研究︱飲食影響兒童腦部發展　哈佛認證5種食物提升專注力吃出健康情緒

▲ 哈佛有研究指出若小朋友多吃5種食物，有助培養好情緒，同時有效提升敏銳度和專注力。

每個家長都希望自己的小朋友能快樂成長，然而現在社會競爭激烈，小朋友難免容易產生焦慮、擔憂的情緒。哈佛大學有研究發現，小朋友可以透過食物吃出健康情緒，甚至有利腦部發展，保持敏銳及專注力。他提醒，家長應避免小朋友食用添加糖分的加工食品。

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哈佛研究︱5種食物吃出健康情緒

哈佛大學的營養系精神科醫生Dr. Uma Naidoo早前在美國發表研究報告，表示嬰兒期的營養飲食是促進孩子長期健康的關鍵，他們吃的食物會影響他們的認知、氣質、運動技能和語言發展。而富含Omega-3脂肪酸、葉酸、鐵、碘、鋅、膽鹼和維他命A、B12和D的食物，有助幫助支持大腦功能、行為和學習。研究中更指出若小朋友多吃以下5種食物，有助培養好情緒，同時有效提升敏銳度和專注力。

哈佛研究︱以下5類吃出健康情緒的食物：

吃出健康情緒的食物第一款：夾雜大量蔬菜的肉丸

Dr. Uma Naidoo表示，當小朋友進食一些肉丸或免治肉時，不應只吃肉類。家長應在此時，盡量加入多點蔬菜，如紅蘿蔔、翠玉瓜等在肉丸或免治肉內，讓小朋友趁機多吸收纖維營養，吃得更均衡健康。

吃出健康情緒的食物第二款：健康的奶昔

家長可在奶昔中可加入富含葉酸和纖維的綠葉蔬菜，如菠菜或羽衣甘藍、含有植物性Omega-3脂肪酸、纖維和蛋白質的奇亞籽或核桃、富健康脂肪的牛油果、具抗氧化劑的藍莓、或無糖乳酪，這些添加的食物不但能為小朋友提供蛋白質和有益腸道健康的益生菌，從而增加飽肚感，改善情緒。

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所謂「一日之計在於晨」，一份健康、營養豐富的早餐，有助提升集中力、保持精力充沛。哈佛大學出身的精神病學家兼營養專家Uma Naidoo博士指出，很多人選擇以麵包作為早餐，其實會導致血糖急速上升和下降，並影響腦部運作。她又推薦5款早餐食物，各位爸媽為孩子準備早餐時要多加留意。

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