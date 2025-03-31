DSE2025｜DSE應考物品最齊全Checklist 准考證/手錶/計算機15大物品勿帶漏
撰文： TOPick教育組
發布時間： 1 小時前
最後更新： 43 分鐘前
【DSE 2025/DSE Checklist/應考物品Checklist/備戰DSE/筆試】香港中學文憑試（DSE）筆試於4日1日開考，相信各位同學已熟讀溫習內容，不過考生亦要緊記在考試日帶備必須的應考筆試物品，以免白費一直以來的努力。TOPick為應屆DSE考生整理了15大應考物品Checklist，當中分為報到物品、應考工具及個人物品，讓同學可以預先做好準備，備戰DSE萬無一失！
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DSE應考物品｜DSE 15大應考物品Checklist
TOPick整合15大DSE應考物品清單，供各位同學參考，以確保考試萬無一失，點擊圖片看詳情：
DSE應考物品｜個人身份證明文件及報到物品
1. 准考證
2. 身份證正本
3. 手機，緊記已安裝最新版本「報到易」
DSE應考物品｜應考工具
4. 文具：藍色或黑色原子筆以作答普通試卷；HB鉛筆以作答多項選擇題
5. 手錶（非智能手錶）
6. 溫習筆記
7. 收音機（有電池）、有線耳機：因應錄音播放模式而選擇帶備
8. 指定考卷用具 (如VA科畫具及用具)
9. 計算機（符合規格）︰已輸入需要的計算程式
DSE應考物品｜DSE文憑試使用計算機注意事項
- 除中文科和英文科外，考生可使用符合規格的計算機應考。
- 計算機必須以乾電池為能源、操作時不發出聲響及沒有印刷或顯示圖表／語文字句設備。 考生不得使用備有點陣顯示模式的計算機。
- 計算機必須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」標籤，倘若計算機經長期使用以致機上的標籤褪色，必須在考試前攜同該計算機前往考評局重新加印標籤。考生攜帶未有印上指定標籤的計算機應試，會被扣分。
- 不可在計算機背面書寫，否則會被扣分，甚至取消全部考試成績。
- 考生可多帶備一至兩部符合規格的後備計算機，但備用時須放在座位下。
- 考試期間，必須將計算機蓋／封套放置於你的手提包內或座椅下。
- 倘若計算機不能正常運作，試場主任及監考員不會給予任何幫助，有關答卷亦不會獲特別處理。
- 監考員會檢查攜進試場的計算機，如有需要，可能會取去作進一步檢查。
DSE應考物品｜個人物品
10. 紙巾
11. 現金、八達通：交通費，以備不時之需
12. 水、少量乾糧
13. 口罩及自備酒精搓手液
14. 外套
15. 雨具
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