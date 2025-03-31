DSE2025｜DSE應考物品最齊全Checklist　准考證/手錶/計算機15大物品勿帶漏

▲ DSE 2024應考物品Checklist，15大物品應試必備作最後準備。（相片來源：經濟日報資料相片）

【DSE 2025/DSE Checklist/應考物品Checklist/備戰DSE/筆試】香港中學文憑試（DSE）筆試於4日1日開考，相信各位同學已熟讀溫習內容，不過考生亦要緊記在考試日帶備必須的應考筆試物品，以免白費一直以來的努力。TOPick為應屆DSE考生整理了15大應考物品Checklist，當中分為報到物品、應考工具及個人物品，讓同學可以預先做好準備，備戰DSE萬無一失！

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DSE應考物品｜DSE 15大應考物品Checklist

TOPick整合15大DSE應考物品清單，供各位同學參考，以確保考試萬無一失，點擊圖片看詳情：

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DSE應考物品｜個人身份證明文件及報到物品

1. 准考證

2. 身份證正本

3. 手機，緊記已安裝最新版本「報到易」

【手機App「報到易」教學】

DSE應考物品｜應考工具

4. 文具：藍色或黑色原子筆以作答普通試卷；HB鉛筆以作答多項選擇題

5. 手錶（非智能手錶）

6. 溫習筆記

7. 收音機（有電池）、有線耳機：因應錄音播放模式而選擇帶備

8. 指定考卷用具 (如VA科畫具及用具)

9. 計算機（符合規格）︰已輸入需要的計算程式

DSE應考物品｜DSE文憑試使用計算機注意事項

除中文科和英文科外，考生可使用符合規格的計算機應考。

計算機必須以乾電池為能源、操作時不發出聲響及沒有印刷或顯示圖表／語文字句設備。 考生不得使用備有點陣顯示模式的計算機。

計算機必須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」標籤，倘若計算機經長期使用以致機上的標籤褪色，必須在考試前攜同該計算機前往考評局重新加印標籤。考生攜帶未有印上指定標籤的計算機應試，會被扣分。

不可在計算機背面書寫，否則會被扣分，甚至取消全部考試成績。

考生可多帶備一至兩部符合規格的後備計算機，但備用時須放在座位下。

考試期間，必須將計算機蓋／封套放置於你的手提包內或座椅下。

倘若計算機不能正常運作，試場主任及監考員不會給予任何幫助，有關答卷亦不會獲特別處理。

監考員會檢查攜進試場的計算機，如有需要，可能會取去作進一步檢查。

DSE應考物品｜個人物品

10. 紙巾

11. 現金、八達通：交通費，以備不時之需

12. 水、少量乾糧

13. 口罩及自備酒精搓手液

14. 外套

15. 雨具

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