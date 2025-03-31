DSE2025｜DSE考生壓力爆煲焦慮緊張　推介20款減壓食物+6招舒緩情緒

▲ DSE考生壓力爆煲焦慮緊張，推介20款減壓食物及6招貼士舒緩情緒。

【DSE 2025/中學文憑試/壓力/減壓食物】DSE中學文憑試筆試4月1日開考，早前有調查發現，超過8成DSE考生感到壓力大。備戰考試期間，不少人都會吃零食減壓，但吃錯隨時令人更焦慮。TOPick整合營養師黄麗寶（April）及衞生署學生健康服務資料，推介20款有減壓功效的食物，以及正確舒緩情緒、放鬆心情的貼士，原來飲咖啡反容易導致精神緊張，各位學生和家長要多加留意。

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DSE2025｜DSE減壓開心食物

健營物理治療及營養中心（Nutri-Pro）創辦人兼營養師April曾分享6種有減壓功效的營養素，分別包括維他命B6、色氨酸、奧米加3脂肪酸、複合性碳水化合物、鈣質和鎂質，並分別列出20款富含以上營養素的食物。

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1. 維他命B6

功效：有效安定神經

食物：香蕉、三文魚、薯仔

2. 色氨酸

功效：有助心情放鬆、開朗

食物：南瓜籽、雞胸肉、乳酪

3. 奧米加3脂肪酸

功效：調節情緒、減壓

食物：黃花魚、奇亞籽、核桃

4. 複合性碳水化合物

功效：穩定血糖、製造能量

食物：全麥麵包、全麥餅乾、糙米飯

5. 鈣質

功效：安定神經、放鬆肌肉

食物：芥蘭、牛奶、硬豆腐、黑芝麻

6. 鎂質

功效：安定神經、放鬆肌肉

食物：白菜、腰果、枝豆、菠菜

DSE2025｜5大減壓食物陷阱

不少DSE考生都會喝咖啡提神，但原來無法減壓，反而會導致更緊張，點擊圖片看5大減壓食物陷阱：

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1. 咖啡因：刺激腎上腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態

2. 含酒精飲品：令身體製造腎上腺素

3. 高升糖食物：造成血糖急劇上升又下降，較易令精神更加不濟

4. 高脂高油食物：造成代謝緩慢，精神疲憊

5. 辛辣刺激調味料：加重腸胃負荷，影響睡眠質

April提醒考生，咖啡因及含酒精飲品，會刺激腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態。高升糖食物如蛋糕類甜品會造成血糖急升又下降，容易令精神更不濟。而煎炸、辛辣類高脂高油刺激性食物，例如薯片、炸雞等，會造成代謝緩慢，令精神更疲憊；腸胃負荷亦加重，會影響睡眠質素。

DSE2025｜DSE考生健康減壓飲食

衞生署學生健康服務建議，DSE考生可於早餐進食適量蛋白質，如花生、燕麥或青豆；每日進食2份水果及3份蔬菜；每日飲用6至8杯流質飲品（每杯240毫升）。另外，考生應避免吃加工食品，避免飲用咖啡因的飲料，如咖啡、茶或可樂，亦應避免飲酒。

DSE2025｜DSE考生6招減壓舒緩情緒

衞生署學生健康服務亦分享6個精神健康錦囊，幫助DSE考生克服考試壓力：

1. 釋放壓力

留意身體壓力訊號，例如呼吸變急促、雙手顫抖等，要及早減壓

運動能有效降低焦慮，並且有助提升整體能量

將大溫習目標分拆成小目標，並逐一完成

寫下對自己有效的舒緩壓力方法， 例如伸展運動、哼唱、洗澡等，並加以運用

2. 學習放鬆

用身體動作來帶動心情：把兩邊嘴角輕微向上揚，像微笑；放鬆手掌和手指

做身心鬆弛練習

時間表不要安排得太緊湊，要有小休讓自己安靜下來

3. 調節呼吸

放慢呼吸

呼氣時間比吸氣時間長，能引起身體放鬆反應

有時刻意專注在呼吸上，或會反而變得緊繃侷促，此時只要輕鬆呼吸便可，無需強迫自己即時要遵循某種特定的呼吸模式

4. 與人連繫

即使只是作簡短傾訴，也能增添心理力量，並能消除寂寞感

5. 多重對策

想像可能出現的不同情況，例如溫習進度比預期慢，預備相應對策，能增添信心和能力感

6. 想像完成DSE後的自己

心情輕鬆

有時間獎勵自己

慶幸自己沒有放棄，欣賞自己能堅持完成考試

收穫了一次深刻的應付困難經驗

告別中學階段，新的生活或有更加多適合自己的選擇

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