巾幗梟雄之懸崖丨視后胡定欣赴上海領獎　氣場大開彷如「七爺」重返上海灘

▲ 胡定欣往上海出席芭莎美妝大獎。

最近在TVB劇巾幗梟雄之懸崖以「七爺」形象與觀眾見面的視后胡定欣，日前轉換型格造型來到現代上海，獲邀出席時尚芭莎舉行的的芭莎美妝大獎。

當晚盛會星光熠熠，同場還有張天愛、尚雯婕、李菲兒等，定欣是唯一一位獲邀香港藝人，而在盛會上定欣獲頒「2024時尚芭莎美戲之星」的稱譽。

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巾幗梟雄之懸崖丨彷如「七爺」重回上海灘

晚宴在歷史悠久的上海百樂門大飯店舉行，大會精心設計了華麗的歌舞廳舞台，亦勾起定欣拍攝《巾幗梟雄之懸崖》其中一場與銀行下屬們去舞廳跳舞盡興的開心畫面。而一身時尚型格LOOK的定欣，更把握機會影了很多靚相，氣場大開，彷彿「七爺」重回上海灘。

活動結束後，定欣已馬不停蹄趕返香港準備劇集宣傳活動，下周更會與《巾幗梟雄之懸崖》其他幾位主演一同再度前往內地進行劇集宣傳，十分忙碌。

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