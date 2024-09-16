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升學就業｜見工面試被問「牛奶倒大海要怎拿回來」　應徵者這樣妙答秒獲錄取

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 香港小姐2024 名校專區 企業強人 藥物百科 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地一間企業在見工面試問及「牛奶倒大海要怎拿回來」，即刻難倒眾多應徵者，但當中一名應徵者妙答，深受面試官的青睞並秒取錄。

【Executive Mommy/升學就業/求職/面試題目】見工面試問題形形式式，沒有絕對的標準答案，只是對工作能力的判定。本Mommy留意到內地一間企業最近應徵產品經理，當中一條問題「一杯牛奶倒入大海，要怎麼拿回來」，即刻難倒眾多應徵者，但當中一名應徵者答案，深受面試官的青睞並秒獲取錄！

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見工面試｜問題：牛奶倒大海要怎拿回來？

網上近日流傳一名求職者在社交平台微博發文，稱內地一間企業聘請產品經理，當中一條問題是「一杯牛奶倒入大海，要怎麼拿回來」，讓大批應徵者措手不及，得出各種千奇百怪的回答，有人稱「把海抽乾，再把牛奶提取出來」、亦有人直言「如果是重要的東西，我會妥善保管，不會允許這種情況的發生；若不重要，我會再去買一杯」，甚至有人因想破頭也想不到答案，只能尷尬回應面試官：「拿不回來，再去買一杯？」

內地一間企業聘請產品經理，當中一條問題是「一杯牛奶倒入大海，要怎麼拿回來」，讓大批應徵者措手不及，得出各種千奇百怪的回答。（網上圖片）

見工面試｜問題考邏輯思維 應徵者妙答

云云應徵者當中，有一名應徵者卻與他人有不同思路，稱「沒必要在乎一時的拿與不拿，只要最後能有效地從大海回收那一杯牛奶的價值，就算是拿回牛奶了。」這個應徵者對答深得面試官青睞，原因是他們之所以提出此問題，是想考驗應徵者的邏輯思考能力，在面對不可能改變的錯誤之下，如何處理危機，而這名應徵者的邏輯思維清晰，正好符合他們的期望。

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見工面試｜網民批招聘公司「裝腔作勢」

帖文一出即引起網友熱議，一名來自山東的網友回應則獲得了逾6萬個「讚」，他回答：「牛奶倒入大海便是覆水難收，但比起覆水難收，我想引用唐朝詩人韋應物的一首詩『我有一壺酒，足以慰風塵。盡傾江海里，贈飲天下人。』換個角度想，這牛奶如果是我一個人喝，那沒意思，但是我倒進大江大海裡，就有天下的人和我一同飲。我想表達的是，當我用一個產品贈予價值給無數人的時候，必將會有得到反饋的時候，那個時候就是我回收『牛奶』的時候」。

不少網民認為，該問題未能真正考驗應徵者在職位上所需的解難能力，直言「能出這種面試題的公司我也不想去，多少有點裝腔作勢，面試是雙向選擇」、「太討厭這一套了，本質上就是在迎合官場文化和酒桌文化」、「我能說這種問題很無聊嗎？還美其名曰靠思維能力」、「我只會想，倒都不該倒，還問怎麼拿回來」、「第一反應是，都倒進海裡了，為什麼要拿回來，有什麼意義，為什麼要做無意義的事」。

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