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腦出血｜26歲女子跳繩時突腦出血逝世　醫揭常吃2大人氣早餐出事

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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越南一名26歲女子跳繩時出現突發性腦出血離世，醫生指2類人氣早餐可能是導致悲劇的主要原因。

【跳繩/腦出血/腦中風/早餐】不良飲食習慣會影響健康。越南一名26歲女子因減肥而幾乎不吃肉，不料之後某次跳繩的時候突然腦出血昏倒，送院後不治離世。醫生了解其生前飲食習慣後，認為造成悲劇的原因可能是2種極受歡迎的早餐食物有關。

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Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

早餐陷阱｜早餐愛吃鹹蛋粥和油炸鬼

綜合越南媒體報道，26歲的張燕生前為減肥幾乎不吃肉，每天只吃蔬菜及穀物，也會喝芋頭茶和吃穀物糖果，僅2個月便已看到明顯的成效。但不久後的某日，張燕在家中跳繩時突然感到劇烈頭痛，之後更失去知覺，在家中昏倒。其丈夫發現後馬上將她送到醫院，但她最終仍因腦出血不幸離世。悲劇發生後，醫生透過死者丈夫了解其生前飲食習慣，結果發現她每天早餐吃的「鹹蛋粥」和「油炸鬼」可能是導致腦出血的主要原因。

醫生指出，鹹蛋粥、皮蛋粥或雞蛋粥拌豬肉是當地最受歡迎的早餐之一，但鹹蛋及皮蛋可能含有重金屬鉛，且膽固醇含量亦較高，長期食用會導致血管收縮，容易造成血液濃稠、血管硬化。而「油炸鬼」配粥是不少當地人喜愛的早餐搭配，但對於肥胖者而言，吃「油炸鬼」就如同主動堵塞血管，除了會增加血液黏度，食物的高脂肪亦會導致血管堵塞，增加動脈硬化的風險。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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    • 同場加映：腎臟健康丨洗腎前一年幾乎都會患1種病　醫生揭5大超傷腎早餐

    台灣腎臟科醫生洪永祥於Facebook曾分享可導致慢性腎衰竭的5大高熱量包餡食物。洪永祥指出，三高即高血壓、糖尿病、高血脂，往往是慢性腎衰竭常見原因，而高油、高鹽、高糖及高熱量的「4高食物」則是「傷腎大魔王」，對於腎病病人來說，尤其高風險。

    洪永祥指出，以不少人常當早餐食用的水餃、鍋貼為例，其實亦屬於「傷腎」食物，當澱粉緊緊包著五花肉，一口吃下肚，更是「一點油脂都不漏掉，完全吃進肚，超級傷腎。」洪永祥又指，以下「5大包餡食物」尤其傷腎，警告腎病患者需注意：

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