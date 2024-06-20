職場文化｜曬命極貴地段買100多呎「豪宅」 港男：貴價地段買樓感覺高等啲

▲ 世界上最慘是別人不知你寸他。

我認為，世上最悲慘的事情之一，是你「寸」別人，別人不知你「寸」他。我其中一位朋友最近很氣憤，因為他想恥笑其友人戇居，但當事人不覺自己戇居，反而更沾沾自喜。

朋友說，該戇友一向「無料扮四條」，但偏愛在社交網站炫耀，分享其名車、名酒、名錶等，朋友們早已厭惡他、疏遠他。最近戇友在其炫耀清單新增一項成就，就是在極貴價地段上車，購入100多呎「豪宅」作長線投資，並大肆宣揚自己有多威水。

討厭其行徑的朋友私下恥笑戇友，說喜歡「演嘢」應該買一千呎，百多呎配不起他，於是特意留言挖苦對方：「嘩！你好犀利呀，喺貴價地段搵到100呎單位，太高難度啦，你好叻呀！」以為戇友會憤怒嗎？少年你太年輕了！大概戇友不知眾人暗笑他，仍飄飄然秒回：「多謝你讚賞呀，喺貴價地段買樓，感覺高等啲嗎！」

你「寸」別人，別人領略不到你「寸」他，不但不憤怒，還要「too simple，always naïve」地把你的說話當成讚美，戇居確是無極限。我安慰朋友別生氣，須知喜愛炫耀的人，皆會自我膨脹到極點，就像將近爆破的氣球，淹蓋其腦袋及眼睛，只看到自己的美好，看不到外面的世界。如果其面皮薄，一早就被人「寸」走了，所以戇友面皮十尺厚，百毒不侵。你「寸」他，只會徒勞無功。

朋友看不過眼，問大家有何方法教訓他。我傾向佛系不管，因為一山還有一山高，當有一個跟他相近年紀及背景而比戇友優越的人出現，徹底擊敗他時，戇友那種葡萄酸會弄穿其優越氣球。況且，我信奉「多行戇居必撞板」，我們看到的，其工作伙伴也看到。自吹自擂的人，通常自作自受，毋須我們出手教訓。

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