雄性禿頭：遺傳、荷爾蒙與現代治療

頭髮脫落是正常的生理現象,屬於新陳代謝的一部分。然而,當每日脫髮的數量超過新生髮量時,頭髮便會顯得稀疏。雖然脫髮並非致命疾病,但它可能嚴重影響患者的生活質素,包括社交活動、結交異性,甚至可能導致自信心下降、抑鬱或焦慮等情緒問題。

從廣義上說,脫髮可分為疤痕性脫髮和非疤痕性脫髮。若頭皮已形成疤痕,毛囊則無法復原,再生頭髮的可能性極低。但若頭皮未有疤痕,則毛囊有機會透過多種方法被激活,從而促進頭髮生長。其中,最常見的非疤痕性脫髮類型為雄性禿頭(簡稱雄禿)。1

雄禿的主要成因包括遺傳因素和荷爾蒙影響。若家族中有雄禿或女性脫髮的病例,病者患上雄性禿頭的風險相應增加。在荷爾蒙方面,已知男性荷爾蒙睪酮轉化為二氫睪酮(DHT)會引起雄性禿頭。2 若患者對DHT較為敏感,則更易出現前額髮綫後退或頭頂禿髮的情況。此外,一些初步的科學證據表明,氧化壓力、頭皮血管炎症等因素可能與雄禿有關。年齡增長、紫外線曝曬、細菌感染、吸煙、飲酒、糖尿病、高血壓、高膽固醇、化學物質和環境污染等因素,都可能加速脫髮進程。3,4

在香港,有科學證據支持的治療方法包括外用米諾地爾和口服5α-還原酶抑制劑。5 這些藥物適用於輕至中度雄禿患者,通常需3至6個月才能見效。外用藥物治療雄禿的機轉尚未確立,但有一種說法是通過擴張頭皮血管來增加頭皮營養,從而促使處於休止期的頭髮進入生長期。其副作用可能包括頭皮刺激和暫時性脫髮。5 口服5α-還原酶抑制劑則通過降低DHT的產生,延長頭髮的生長期,減少脫髮。6 副作用可能包括性功能障礙、乳腺腫大、情緒低落和過敏反應,但這些並不常見。同步治療通常能獲得更好的效果。

嚴重的雄禿患者可能需要考慮植髮手術。對於一些藥物治療無效且不願進行植髮的患者,可以嘗試其他治療方法,如低能量激光治療、肉毒桿菌素注射、生長因子注射、微針治療、營養補充品、防脫洗髮水等。由於這些方法的證據較少,醫生通常會將這些放在二至三綫的治療。

在生活習慣方面,患者應避免吸煙和過量飲酒,並積極控制糖尿病、高血壓或高膽固醇,多運動和控制飲食。儘管吸煙已被證實可加速脫髮,但戒煙並不肯定能加速頭髮再生,因此氧化壓力和頭皮血管炎症只是雄性禿頭的部分原因,而非主要原因。7 處理荷爾蒙問題時,最佳做法是諮詢醫生。

在我診治的雄性禿頭患者中,20至40歲的年輕男性佔比很高。在這個年齡段,頭髮問題容易影響他們與異性交往和職業生涯。患者之中,很多都不明白為何自己會如此年輕出現前額髮綫後退或頭頂禿髮。其實數據顯示在這個年齡組中,接近每5名男性就有1名出現雄禿,說明這是一個非常普遍的情況,需要治療的患者眾多。治療期間,應定期拍照記錄,因為頭髮生長速度緩慢,患者一開始難以察覺效果。記住,雄性禿頭愈早治療效果愈好,治療過程就像馬拉松一樣,一旦見效就應持之以恆,否則已獲得的效果將會消失。