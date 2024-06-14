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小肥演唱會丨好友6號側田J.Arie任嘉賓　小肥穿5吋高踭靴騷舞技

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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《小肥「完全變態」演唱會》

一連兩場《小肥「完全變態」演唱會》，於小肥48歲生日正日的昨天（6月13日）假旺角麥花臣場館進行首場演出，小肥更特意選用四面台設計，拉近樂迷與他的距離，誓要與大家盡情癲返晚。

向來人緣甚佳的小肥，邀得陳志雲、劉浩龍、方力申、吳浩康與太太郭思琳、鄧小巧、布志綸、肥仔（梁業）、193、江若琳與老公蕭潤邦、林盛斌、泥鯭與太太黃心穎、姜卓文、林德信及太太、Dear Jane主音Tim（黃天翱）及應智越等大批圈中好友到場支持。

甫開場，小肥穿上白色及淺粉紅裙褲華麗登場，一口氣獻唱《有情有義》、《12年沒有冬天》、《門戶之見》及《話別離歌》，以最柔情的歌聲為演唱會揭開序幕。

《小肥「完全變態」演唱會》

小肥先向樂迷們打招呼，然後剖白自己當日公開性取向的經過：「2017年做咗張關於坦白嘅專輯，當時已經諗『有人問我，我就會講，但是無人來』。去到2020年，喺大師（陳志雲）嘅訪問，佢問我嘅性取向係點，我諗咗3秒，就話『係，我係Gay嘅。』」

台下即以鼓掌表示支持，他續說：「走到呢個地步，一個人係搞唔掂嘅，有屋企人撐一撐係好啲嘅，嚟緊我要唱《內外》呢首歌，我姨甥仔會上台，即係我大家姐個仔。」那是6年前由盧凱彤與藍奕邦為小肥作曲的《內外》，唱畢，小肥介紹首位表演嘉賓，並兼任是次演唱會和音的RubberBand主音6號上台，兩人見面即互相拍拍膊頭，6號說：「生日快樂呀，肥哥。」

他續指，小肥於金牌大風的年代已為RubberBand擔任和音：「佢同我哋去咗好多Tour，所以今次要還咗先，同埋好少人幫我寫歌詞，係你、你同埋你㗎咋，不過大家咁熟，唔使客氣啦。」兩人唱出早前合作推出的新歌《大巡遊》。

側田任嘉賓

緊接是第二位表演嘉賓側田，同樣是小肥相識多年的好兄弟，3位靚聲之人首次於台上合體，為樂迷唱出他們共同創作的《風塵三俠》，樂迷驚喜歡呼，接着是側田獨唱《命硬》，他說：「我第一次喺麥花臣唱，仲要係四面台，正！」

兩位嘉賓獻唱過後，小肥繼續送上經典歌《信我信你》、《當你走了以後II - 觸景傷城》，當然還有大熱作品《竉物》及《時光機》，台上台下齊齊大合唱，為演唱會掀起高潮。

《小肥「完全變態」演唱會》

是次演唱會，除了讓樂迷再次重溫往昔的小肥，更是真小肥「小肥西子」的首次登場，為呈現這位全新面貌的他，特設中場休息15分鐘，讓小肥有足夠時間「完全變態」。

不少樂迷趁機到會場外，購買自家製限定周邊產品，包括：小肥親自設計的T恤，彩虹主題紙扇、電話繩、腳毛鎖匙扣及襟章，反應熱烈。

《小肥「完全變態」演唱會》

齊齊「變態」氣氛熾熱

來到個唱的第二部份，小肥西子率領化身成彩虹軍隊的舞者們再度登場，除了有三位揮動大型彩虹旗幟的肌肉猛男，又向樂迷派彩虹小旗。以彩虹淋浴球造型現身的小肥狂扭腰枝，花枝招展艷光四射，整個場館一秒升溫，加上耳熟能詳的《I will survive》有如進入大型嘉年華。

小肥脫下「淋浴球」裏面的軍裝造型破繭而出，為了配合Party Time氣氛，他特意重新編製部份歌曲，當中包括接下來唱的《講呢啲》。再來是《最佳對手》、羅文原唱的《讓我奔放》、《小心熊出沒》、哥哥張國榮的《側面》及林憶蓮的《燒》，首首經典快歌與小肥的新歌互相交替，全場樂迷們齊齊起身隨節拍舞動，與小肥齊齊「變態」氣氛熾熱。

《小肥「完全變態」演唱會》

激罕勁歌熱舞

接著，小肥再換上五吋高踭靴，激罕演出勁歌熱舞，讓樂迷驚喜不已，狀態大勇的他跳過不停，並唱出重新編製的《R.E.M.》及《Make Yourself At Home》。

論到獻唱Christina Aguilera原唱的《Candy Man》與《迫池》時，更有好友J.Arie及Hugo加入，三人在台上爆發「大癲」Party mode，齊齊跳唱，最後是由Madonna原唱的《Vogue》，同場加映Rapper Miss Janni的演唱，近35分鐘的派對舞曲，盡顯小肥的唱功與舞技，更是他隱藏已久的內心世界，樂迷紛紛被這場派對感染，氣氛熱烈。

解鎖小肥西子

小肥換上樂迷手寫滿字句的彩虹旗黑袍，象徵他們以往在小肥背後的支持，他感謝台前幕後的工作人員及樂迷，為自己成就這場既動人又好玩的演唱會，終於可以解鎖小肥西子於大眾面前，讓小肥感動又興奮，期待每位樂迷亦感受到愉快的氣氛，最後，他送上《Sin City》、《不平安夜》及草蜢的《三分鐘放縱》。

Encore部份，小肥再度登場，全場為他唱生日歌，小肥說：「好難得生日同大家一齊過，我好強調唔係想咩突破而跳舞，真係覺得第二Part啱咁樣嘅氣氛，係辛苦不過好開心講真。」

最後以《6月13》及《負親》為首場《小肥「完全變態」演唱會》劃上完美句號。而是次演唱會所有服裝由社企樂群服務中心旗下的千式服飾製作，他們退休前從事服裝業，為小肥的歌衫添上多重意義。

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小肥 演唱會 歌手

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