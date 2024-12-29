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居屋裝修｜港媽$22萬裝修600呎居屋　來回深圳20次訂造傢俬平香港一半

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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港媽公開親力親為居屋裝修及深圳訂造傢俬心得！

【居屋裝修/深圳傢俬/家具】裝修動輒幾十萬，不少人都會遇上超支及爛尾的問題，一名育有3歲小朋友的在職港媽購入600呎居屋後，找來香港的裝修公司報價，價錢由$50萬至80萬，最後她決定親力親為，自己逐一聘請師傅進行清拆及水電安裝等工序，然後親自設計全屋傢俬再交到深圳傢俬廠房訂造，花費4個月往返深圳多達20次，最終埋單$22萬，比最平的香港報價50萬節省多達23萬！

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新手媽媽｜可宜憶述生產過程初見兒子被嚇倒 怕痛選剖腹產子：冇諗過順產！

該名港媽在Faebook群組「家居裝修設計分享Group」發文，表示得知網友新居「全爆」裝修時嚴重超支，有感而發分享裝修經驗。她透露自己是一個在職媽媽，育有一名3歲小朋友，去年入伙的600呎單位同樣要「全爆」裝修。單位由去年2月開始動工裝修，而她並未聘請師傅或裝修公司進行監工，親力親為格價購入電器，自己監工負責清拆及安裝水電的師傅，然後再親自設計傢俬，到深圳的廠房訂造，來回深圳達20次，歷時4個月終於完成！

居屋裝修｜設計實用。（家居裝修設計分享Group）

居屋裝修｜深圳選購瓷磚潔具

港媽在網上列出清單指全屋瓷磚及潔具主要在深圳選購，之後再由師傅負責安裝，連工包料約花23萬；包括熱水爐、燈具、電視機、冷氣及洗衣機則主要經淘寶網購及在港購買，傢俬及電器約花33萬，其餘多部冷氣、雪櫃及部分坐廁則沿用上手業主舊物，節省金錢。

居屋裝修｜22萬完成裝修

而訂造傢俬方面，均在深圳同一廠房訂造，故全屋傢俬物流連安裝花費僅22萬，香港報價則30至50萬，令整個裝修工程花費足足便宜一半！而照片所見，傢俬包括小朋友房睡床、主人房書枱及衣櫃、客廳地台及C字櫃等，目測質素不錯：

由2月開始上深圳田貝四路同去傢俬廠傾傢俬夾埋起碼20次以上。我22萬整晒嘅嘢，香港報價要50到80萬，淨係假天花都報我幾萬。

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居屋裝修｜內地訂做傢俬項目大致如下：

1. 小朋友房上格床加下格書台衣櫃連地台，比香港報價平2萬左右
2. 主人房地台連電動升降油壓床5呎加LED燈帶，比香港報價平2萬左右
3. 主人房書枱連衣櫃，比香港報價平1萬左右
4. 衣帽間全個U字型到頂櫃，比香港報價平2到3萬左右
5. 客廳地台，比香港報價平1萬
6. 客廳C櫃加客廳全長20呎組合櫃連主人房暗門，比香港報價平8到10萬
7. 飯廳木紋假天花連LED燈帶，比香港報價平4到6萬
8. 主廁所暗門、小朋友房暗門加特色電視檣身連客飯廳特色檣身，比香港報價平5到8萬
9. 廚櫃連部分鏡面門，比香港報價平3到4萬
10. 廁所櫃，比香港報價平數千
11. 到頂組合鞋櫃，比香港報價平1萬左右
12. 其餘家品電器與香港價差（以人民幣計算）
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居屋裝修｜其餘家品電器與香港價差

  • 1. 大門約2300，平香港3000
  • 2. 1.5廁所廚房假天花連安裝1萬，平香港2萬
  • 3. 主廁所浴屏2000，平香港2000
  • 4. 廚房大門不鏽鋼門框800，平香港數千

（*以上以人民幣計算）

居屋裝修｜網民大讚有毅力

除了親力親為裝修外，港媽其實在事前已花2、3個月時間時間做資料搜集，裝修期間亦要不斷留意網上資料，以至親身到深圳與廠房溝通傢俬尺寸用料，工作比光顧裝修公司繁忙得多，「放假放工幾乎日日都係搞裝修，用自己時間買返監工嘅時間。全屋係水電我覺得做得最差，其他都好滿意。」

港媽發文後獲不少網民討論，大部分人大讚事主「有毅力」，認為一般業主都無法完全打點繁瑣的裝修工程，港媽甚至有辦法親自度尺及訂造傢俬，當中要花費的心神叫人難以想像。

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