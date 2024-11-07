日圓匯率｜日圓兌港元低見5.03算 一文看清20間找換店+銀行最新匯率
撰文： 沈佩珊
發布時間： 17 分鐘前
最後更新： 8 分鐘前
【日圓滙率/日元兌港元/日元/日圓/唱錢/找換店/銀行】特朗普勝選刺激美元指數上升，日圓繼續貶值，每百日圓兌港元低見5.03算。打算到日本旅行的朋友，要把握最佳唱錢時機儲定「彈藥」。TOPick整合20間找換店及銀行的最新匯率，即睇點唱Yen最抵！
9間找換店日圓匯率（2024年11月7日更新）
找換店日圓匯率｜發達鳥
日圓賣出價：0.0510
詳情：【發達鳥網站】
- 地址：九龍深水埗長沙灣道261A號地舖
- 營業時間：星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
- 電話：6990 6196（WhatsApp預約）
找換店日圓匯率｜永恆
日圓賣出價：0.0508
詳情：【永恆網站】
- 地址：九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
- 營業時間：星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
- 電話：2376 0698
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找換店日圓匯率｜多福
日圓賣出價：0.0508
網站：【按此連結】
【觀塘店】
- 地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
- 營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
- 電話：2327 9731
- WhatsApp：9435 9212
【荔枝角店】
- 地址：九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
- 營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
- 電話：3996 8703
- WhatsApp：9172 9611
【九龍灣店】
- 地址：九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
- 營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
- 電話：2522 0220
- WhatsApp：9439 1191
【元朗店】
- 地址：元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
- 營業時間：10:00至19:00
- 電話：2152 8002
- WhatsApp：5648 4842
【日本大阪店】
- 地址：大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室
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找換店日圓匯率｜牛記
日圓賣出價：0.05067
詳情：【牛記網站】
- 地址：上環急庇利街1號長達大廈地下
- 營業時間：星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
- 電話：2544 1851
- WhatsApp：2542 8701
找換店日圓匯率｜堅成
日圓賣出價：0.050700
詳情：【堅成網站】
- 地址：九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
- 營業時間：星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
- 電話：2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
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換店日圓匯率｜啟能
日圓賣出價：0.052000
- 地址：九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈商場地下11號舖
- 營業時間：星期一至星期五11:00至19:00 / 星期六至星期日11:00至18:30
- 電話：2780 0120
找換店日圓匯率｜飛鳥
日圓賣出價：0.05095
詳情：【飛鳥網站】
- 地址：油麻地現時點商一樓106鋪
- 營業時間：星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
- WhatsApp：6994 3386
找換店日圓匯率｜激安の両替
日圓賣出價：0.05115
找換店日圓匯率｜小女孩
日圓賣出價：0.05055
詳情：【小女孩網站】
- 地址：上環德輔道中156號
- 營業時間：星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息
- 電話：2915 4812
- WhatsApp：6715 9995
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本港各大銀行日圓匯率（2024年11月7日更新）
|銀行
|每百日圓兌港元（電匯賣出價）
|大眾銀行
|5.0499
|創興銀行
|5.056
|富邦銀行
|5.0464
|東亞銀行
|5.072000
|交通銀行
|5.06407
|恒生銀行
|5.07500
|匯豐銀行
|5.072
|中國銀行
|5.0810
|星展銀行
|5.0775
|大新銀行
|5.0826
|上海商業銀行
|5.0720
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