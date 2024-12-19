日圓匯率｜日圓兌港元跌穿5算　一文看清20間找換店+銀行最新匯率

▲ 一文看清找換店及銀行最新日圓兌港元匯率。

【日圓滙率/日元兌港元/日元/日圓/唱錢/找換店/銀行】日圓兌港元跌穿5算。打算到日本旅行的朋友，要把握最佳唱錢時機儲定「彈藥」。TOPick整合20間找換店及銀行的最新匯率，即睇點唱Yen最抵！

9間找換店日圓匯率（2024年12月19日更新）

找換店日圓匯率｜發達鳥

日圓賣出價：0.0509

詳情：【發達鳥網站】

地址：九龍深水埗長沙灣道261A號地舖

營業時間：星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息

電話：6990 6196（WhatsApp預約）

找換店日圓匯率｜永恆

日圓賣出價：0.0503

詳情：【永恆網站】

地址：九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室

營業時間：星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息

電話：2376 0698

最新影片推介：

找換店日圓匯率｜多福

日圓賣出價：0.0506

網站：【按此連結】

【觀塘店】

地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖

營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息

電話：2327 9731

WhatsApp：9435 9212

【荔枝角店】

地址：九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖

營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息

電話：3996 8703

WhatsApp：9172 9611

【九龍灣店】

地址：九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖

營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息

電話：2522 0220

WhatsApp：9439 1191

【元朗店】

地址：元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖

營業時間：10:00至19:00

電話：2152 8002

WhatsApp：5648 4842

【日本大阪店】

地址：大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室

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找換店日圓匯率｜牛記

日圓賣出價：0.049791

詳情：【牛記網站】

地址：上環急庇利街1號長達大廈地下

營業時間：星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外

電話：2544 1851

WhatsApp：2542 8701

找換店日圓匯率｜堅成

日圓賣出價：0.050400

詳情：【堅成網站】

地址：九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下

營業時間：星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息

電話：2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952

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換店日圓匯率｜啟能

日圓賣出價：0.0508

詳情：【啟能Facebook專頁】

地址：九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈商場地下11號舖

營業時間：星期一至星期五11:00至19:00 / 星期六至星期日11:00至18:30

電話：2780 0120

找換店日圓匯率｜飛鳥

日圓賣出價：0.05085

詳情：【飛鳥網站】

地址：油麻地現時點商一樓106鋪

營業時間：星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息

WhatsApp：6994 3386

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找換店日圓匯率｜激安の両替

日圓賣出價：0.0508

詳情：【激安の両替Facebook專頁】

找換店日圓匯率｜小女孩

日圓賣出價：0.0502

詳情：【小女孩網站】

地址：上環德輔道中156號

營業時間：星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息

電話：2915 4812

WhatsApp：6715 9995

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本港各大銀行日圓匯率（2024年12月19日更新）

銀行 每百日圓兌港元（電匯賣出價） 大眾銀行 4.9743 創興銀行 4.975 富邦銀行 5.0368 東亞銀行 4.986000 交通銀行 4.96673 恒生銀行 4.99100 匯豐銀行 5.002 中國銀行 4.9880 星展銀行 4.9937 大新銀行 4.9879 上海商業銀行 4.9765

同場加映｜機票優惠

近日多間航空公司都推出機票優惠，例如國泰航空、HK Express、香港航空等，即睇詳情：

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