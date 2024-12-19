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日圓匯率｜日圓兌港元跌穿5算　一文看清20間找換店+銀行最新匯率

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

一文看清找換店及銀行最新日圓兌港元匯率。

【日圓滙率/日元兌港元/日元/日圓/唱錢/找換店/銀行】日圓兌港元跌穿5算。打算到日本旅行的朋友，要把握最佳唱錢時機儲定「彈藥」。TOPick整合20間找換店及銀行的最新匯率，即睇點唱Yen最抵！

9間找換店日圓匯率（2024年12月19日更新）

找換店日圓匯率｜發達鳥

日圓賣出價：0.0509

詳情：【發達鳥網站】

  • 地址：九龍深水埗長沙灣道261A號地舖
  • 營業時間：星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
  • 電話：6990 6196（WhatsApp預約）

找換店日圓匯率｜永恆

日圓賣出價：0.0503

詳情：【永恆網站】

  • 地址：九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
  • 營業時間：星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
  • 電話：2376 0698

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找換店日圓匯率｜多福

日圓賣出價：0.0506

網站：【按此連結】

【觀塘店】

  • 地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈地下2號舖
  • 營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
  • 電話：2327 9731
  • WhatsApp：9435 9212

【荔枝角店】

  • 地址：九龍荔枝角青山道676號W668地下6號舖
  • 營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
  • 電話：3996 8703
  • WhatsApp：9172 9611

【九龍灣店】

  • 地址：九龍灣常悅道19號福康工業大廈地下1A舖
  • 營業時間：星期一至星期五9:30至18:30 / 星期六、日及公眾假期休息
  • 電話：2522 0220
  • WhatsApp：9439 1191

【元朗店】

  • 地址：元朗教育路18一24號 元朗商業中心3號舖
  • 營業時間：10:00至19:00
  • 電話：2152 8002
  • WhatsApp：5648 4842

【日本大阪店】

  • 地址：大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室

同場加映：《LDK》及消委會測試行李箱名單

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找換店日圓匯率｜牛記

日圓賣出價：0.049791

詳情：【牛記網站】

  • 地址：上環急庇利街1號長達大廈地下
  • 營業時間：星期一至五9:00至17:30 / 星期六 9:00-13:00 / 公眾假期除外
  • 電話：2544 1851
  • WhatsApp：2542 8701

找換店日圓匯率｜堅成

日圓賣出價：0.050400

詳情：【堅成網站】

  • 地址：九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
  • 營業時間：星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
  • 電話：2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952

同場加映：外遊防盜5大貼士

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換店日圓匯率｜啟能

日圓賣出價：0.0508

詳情：【啟能Facebook專頁】

  • 地址：九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈商場地下11號舖
  • 營業時間：星期一至星期五11:00至19:00 / 星期六至星期日11:00至18:30
  • 電話：2780 0120

找換店日圓匯率｜飛鳥

日圓賣出價：0.05085

詳情：【飛鳥網站】

  • 地址：油麻地現時點商一樓106鋪
  • 營業時間：星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
  • WhatsApp：6994 3386

同場加映：2025公眾假期請假攻略

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找換店日圓匯率｜激安の両替

日圓賣出價：0.0508

詳情：【激安の両替Facebook專頁】

  • 地址：元朗教育路15-19號嘉城廣場3樓3088號舖
  • 營業時間：星期一至日11:00至19:30
  • 電話：3480 8099
  • WhatsApp / Signal：6553 3448

找換店日圓匯率｜小女孩

日圓賣出價：0.0502

詳情：【小女孩網站】

  • 地址：上環德輔道中156號
  • 營業時間：星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息
  • 電話：2915 4812
  • WhatsApp：6715 9995

同場加映：8個免費升級酒店房間技巧

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本港各大銀行日圓匯率（2024年12月19日更新）

銀行每百日圓兌港元（電匯賣出價）
大眾銀行4.9743
創興銀行4.975
富邦銀行5.0368
東亞銀行4.986000
交通銀行4.96673
恒生銀行4.99100
匯豐銀行5.002
中國銀行4.9880
星展銀行4.9937
大新銀行4.9879
上海商業銀行4.9765

同場加映｜機票優惠

近日多間航空公司都推出機票優惠，例如國泰航空、HK Express、香港航空等，即睇詳情：

機票優惠｜香港航空機票大劈價$310起　福岡/札幌/鹿兒島6大日本航點85折

機票優惠｜香港國際機場送澳洲/日本來回機票　購物低至85折享雙倍獎賞積分

日本機票優惠｜HK Express日本飛行套票優惠　2套來回機票$1600起包20kg行李

旅遊優惠｜永安旅遊一連3周大派優惠　酒店低至6折/機票激減$288/景點門票買一送一

機票優惠｜香港航空商務艙10個航點機票劈價　東京/大阪/札幌/台北/馬爾代夫來回$2,410起

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