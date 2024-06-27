日圓貶值｜日圓兌港元跌穿5算 一文看清20間找換店+銀行最新匯率
撰文： 沈佩珊
發布時間： 10 小時前
最後更新： 7 小時前
【日圓貶值/日圓滙率/日元兌港元/日元/日圓/唱錢/找換店/銀行/外幣/日本旅遊/日本親子遊】日圓持續貶值，每百日圓兌港元跌穿「5算」，低見4.85算，再創38年新低。打算到日本旅行的朋友，當然要留意日圓滙率走勢，把握最佳唱錢時機儲定「彈藥」。TOPick整合本港20間找換店及銀行的最新匯率，即睇邊度唱Yen最抵！
9間找換店日圓匯率（2024年6月27日更新）
找換店日圓匯率｜發達鳥
日圓賣出價：0.0492
網站：【按此連結】
- 地址：九龍深水埗長沙灣道261A號地舖
- 營業時間：星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息
- 電話：6990 6196（WhatsApp預約）
找換店日圓匯率｜永恆
日圓賣出價：0.0491
網站：【按此連結】
- 地址：九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室
- 營業時間：星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
- 電話：2376 0698
最新影片推介：
找換店日圓匯率｜多福
日圓賣出價：0.0493
網站：【按此連結】
【觀塘店】
【荔枝角店】
【九龍灣店】
【元朗店】
【日本大阪店】
- 地址：大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室
同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單
找換店日圓匯率｜牛記
日圓賣出價：0.04897
網站：【按此連結】
找換店日圓匯率｜堅成
日圓賣出價：0.049000
網站：【按此連結】
- 地址：九龍尖沙咀36-44彌敦道重慶大廈87號鋪地下
- 營業時間：星期一至星期五9:00至18:00 / 星期六9:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息
- 電話：2368 0084 / 2368 3712 / 2366 4952
同場加映：外遊防盜5大貼士
換店日圓匯率｜啟能
日圓賣出價：0.049800
網站：【按此連結】
- 地址：九龍尖沙咀中間道5-6號遠東大廈商場地下11號舖
- 營業時間：星期一至星期五11:00至19:00 / 星期六至星期日11:00至18:30
- 電話：2780 0120
找換店日圓匯率｜飛鳥
日圓賣出價：0.0492
網站：【按此連結】
- 地址：油麻地現時點商一樓106鋪
- 營業時間：星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息
- WhatsApp：6994 3386
找換店日圓匯率｜激安の両替
日圓賣出價：0.0493
網站：【按此連結】
找換店日圓匯率｜小女孩
日圓賣出價：0.0488
網站：【按此連結】
- 地址：上環德輔道中156號
- 營業時間：星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息
- 電話：2915 4812
- WhatsApp：6715 9995
本港各大銀行日圓匯率（2024年6月27日更新）
|銀行
|每百日圓兌港元（電匯賣出價）
|大眾銀行
|4.8788
|創興銀行
|4.885
|富邦銀行
|4.8781
|東亞銀行
|4.902000
|交通銀行
|4.88008
|恒生銀行
|4.90500
|匯豐銀行
|4.921
|中國銀行
|4.9000
|星展銀行
|4.9085
|大新銀行
|4.9020
|上海商業銀行
|4.8915
同場加映：機票優惠
近日多間航空公司都推出機票優惠，包括國泰航空、香港航空、HK Express、樂桃航空等，部分暑假日子都有優惠，即睇詳情：
親子遊機票｜HK Express突發日本機票優惠 飛東京羽田$268起出發期至明年3月
親子遊機票｜HK Express推日韓機票優惠 4大航點$148起暑假都有
親子遊機票｜大灣區航空推限時機票優惠 $390起飛馬尼拉包40kg行李
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：