日圓貶值｜日圓兌港元跌穿5算　一文看清20間找換店+銀行最新匯率

▲ 日圓兌港元跌穿5算，一文看清找換店及銀行最新匯率。

【日圓貶值/日圓滙率/日元兌港元/日元/日圓/唱錢/找換店/銀行/外幣/日本旅遊/日本親子遊】日圓持續貶值，每百日圓兌港元跌穿「5算」，低見4.85算，再創38年新低。打算到日本旅行的朋友，當然要留意日圓滙率走勢，把握最佳唱錢時機儲定「彈藥」。TOPick整合本港20間找換店及銀行的最新匯率，即睇邊度唱Yen最抵！

9間找換店日圓匯率（2024年6月27日更新）

找換店日圓匯率｜發達鳥

日圓賣出價：0.0492

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地址：九龍深水埗長沙灣道261A號地舖

營業時間：星期一至五12:00至20:00 / 星期六12:00至5:00 / 星期日及公眾假期休息

電話：6990 6196（WhatsApp預約）

找換店日圓匯率｜永恆

日圓賣出價：0.0491

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地址：九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室

營業時間：星期一至星期五9:30至18:00 / 星期六10:00至14:00 / 星期日及公眾假期休息

電話：2376 0698

最新影片推介：

找換店日圓匯率｜多福

日圓賣出價：0.0493

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【觀塘店】

【荔枝角店】

【九龍灣店】

【元朗店】

【日本大阪店】

地址：大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-10-702室

同場加映：消委會6款4星或以上行李喼名單

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找換店日圓匯率｜牛記

日圓賣出價：0.04897

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找換店日圓匯率｜堅成

日圓賣出價：0.049000

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同場加映：外遊防盜5大貼士

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換店日圓匯率｜啟能

日圓賣出價：0.049800

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找換店日圓匯率｜飛鳥

日圓賣出價：0.0492

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地址：油麻地現時點商一樓106鋪

營業時間：星期一至星期五12:00至20:00 / 星期六12:00至17:00 / 星期日及公眾假期休息

WhatsApp：6994 3386

找換店日圓匯率｜激安の両替

日圓賣出價：0.0493

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找換店日圓匯率｜小女孩

日圓賣出價：0.0488

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地址：上環德輔道中156號

營業時間：星期一至五9:00至19:00 / 星期六、日10:00至16:00 / 公眾假期休息

電話：2915 4812

WhatsApp：6715 9995

本港各大銀行日圓匯率（2024年6月27日更新）

銀行 每百日圓兌港元（電匯賣出價） 大眾銀行 4.8788 創興銀行 4.885 富邦銀行 4.8781 東亞銀行 4.902000 交通銀行 4.88008 恒生銀行 4.90500 匯豐銀行 4.921 中國銀行 4.9000 星展銀行 4.9085 大新銀行 4.9020 上海商業銀行 4.8915

同場加映：機票優惠

近日多間航空公司都推出機票優惠，包括國泰航空、香港航空、HK Express、樂桃航空等，部分暑假日子都有優惠，即睇詳情：

親子遊機票｜HK Express突發日本機票優惠 飛東京羽田$268起出發期至明年3月

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