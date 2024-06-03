靚媽精明眼｜天氣酷熱茄汁、豉油、醋要放雪櫃？   消委會教調味料正確存放法

▲ 天氣酷熱茄汁、豉油、醋要放雪櫃？ 消委會教調味料正確存放法

香港的天氣日漸酷熱，家中廚房必備的豉油、蠔油、食油等調味料，是否應該放入雪櫃防止變質發霉？消委會分享各種調味料的最佳儲存方法，原來有些調味料需要放入雪櫃，但有些只需要放在室溫就可以，靚媽靚太們不如立即跟消委會學調味料的正確存放方法，為家人烹飪美味三餐吧。

消委會｜需要冷藏的調味料

消委會指，以黃豆製成的調味品，例如豆豉、麵豉醬、開封後發酵速度加快，會改變味道或變色，建議冷藏以減慢發酵速度。

至於蝦醬、魚露等經過鹽漬及發酵而成的調味品，雖然鹽含量高，但在炎熱潮濕環境，加上通常不能短時間內用完，因此製造商大多建議開封後冷藏，以防變壞或發霉。

水分含量高的醬油，例如蠔油、叉燒醬，若不能於短時間內用畢，也建議開封後冷藏。

另外，含有香辛料（辣椒醬、辣椒油、XO醬、咖喱醬）、花生（沙茶醬）、蛋（蛋黃醬）、奶（沙律醬）或蔬果成分（果醬）的調味品，因本身成分容易變壞，加上霉菌在水分較低的食品中仍能生長，建議開封後也應存放於雪櫃。

消委會｜不需冷藏的調味料

乾燥調味品（鹽、糖、蒜鹽、雞粉、生粉、胡椒粉、脫水、磨碎或完整的香料），只需放置在密封容器，保存在陰涼處即可。消委會提醒，若存放於雪櫃，之後取出時，會因溫差受潮。

食油在低溫下或會凝結或變得混濁，若反覆從雪櫃取出，放置於室溫，容器內有機會凝結水滴，助長細菌滋生。消費者建議靚媽靚太們購買小瓶裝或把油倒進小瓶盛載，儲存於陰涼乾燥地方，並建議2個月內用完。

至於由黃豆發酵而成的豉油，由於本身鹽份高，不易變壞，若經常使用，建議存放於陰涼乾燥地方即可；相反，若開封後隔一段長時間才再使用，為免受潮濕或較熱天氣影響，建議冷藏以免變壞發霉。

酒精和醋酸能抑制細菌、霉菌等微生物生長，濃度高的酒和醋一般只需存放陰涼處即可。不過，一些風味酒和醋可能加入了其他食材，變相降低了酒精和酸的濃度，建議開封後存放於雪櫃。

至於茄汁產品，因為番茄含天然酸性，加上茄汁已加入食醋，提升了酸度，若開封後可於兩星期內用完，則不一定要存放於雪櫃。

即睇調味料的正確儲存方法：

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調味料撇去發霉部分可繼續食用？

消委會指，如調味品發霉，霉菌的菌絲可能已深入調味品的內層，不能憑肉眼觀察到，霉菌毒素也可能已遍佈整瓶食物。

消委會提醒，如不慎進食了發霉的食物，可能會引發腸胃不適。長期或過量攝入某些霉菌毒素，更有機會增加患癌的風險。抵抗力較弱人士，如兒童、長者及長期病患者，食用發霉食品後，更可能引發嚴重感染，甚至致命。故如調味品發霉，應整瓶丟棄，切勿食用，以免危害健康。

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