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周殷廷大派定心丸承諾不會因義演減公開演出　Ｍoon Tang笑言要鍛鍊玩遊戲能力

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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周殷廷與Moon Tang。

周殷廷（YT）及鄧凱文（Moon Tang）昨日（10月20日）現身商場活動任表演嘉賓，二人為大家帶來多首熱門作品之餘，更即場與粉絲及現場觀眾大玩互動遊戲，共同延續活力週末！

剛於上月底完成迷你音樂會的moon，以深情演繹拉開序幕。她狀態大勇，一口氣緊接唱出熱門作品《favourite jeans》、《趁你旅行時搬走》及《房屋供應問題》，以騷靈歌聲為觀眾注入療癒的力量！moon表示非常感謝商場今次的邀請，她更表示趁難得有機會到南區，好想四處逛逛，認識更多南區，寓工作於娛樂，周圍打卡！

周殷廷

YT不會減少公開演出

而近日頻頻進行學校義演的YT大哥，由於久未在公開場合露面獻唱，一出場未開聲已經成功引起全場粉絲起哄。

早前宣布將進行接近一年中學免費演出的YT表示很高興獲邀出席今次活動：「都一段時間無入過呢邊（南區），發現原來呢區多咗好多嘢食同埋行街嘅地方！好開心可以參加今次Music Lounge，多謝專程過嚟支持嘅一班Fans。」

被問到會否因為義演工作而減少公開演出，YT更即時大派「定心丸」：「絕對唔會！公益演出同埋個人音樂事業目前嚟講對我都同樣重要，只係希望可以透過唔同方式，用音樂作品為大家帶來一點力量。」

他更指，普遍觀眾都認為他為同學們帶來很多經驗分享，實際上他亦從交流中獲得不少寶貴體驗，將來在音樂上定有更多新構思，窩心言論即時氹得一眾粉絲十分開心受落。

Moon Tang

與觀眾互動玩遊戲

除大展歌喉外，親民的moon及YT更於台上與觀眾大玩互動問答遊戲，場面既緊張又刺激！經常活躍於幕前與嘉賓玩遊戲的YT當然輕鬆駕馭，而moon就笑言自己除了專注練歌之外，亦要多鍛鍊玩遊戲的能力。

遊戲過後，YT更接連演唱多首人氣作品，包括《三生有幸》、《意外現場》、《晨星》及《Killa》，讓粉絲們都大呼過癮！為答謝粉絲及現場觀眾的支持， moon及YT亦於活動尾聲時與台下觀眾合影，拍下難忘一刻，共度輕鬆愉快的週末Music Lounge。

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周殷廷 鄧凱文 音樂會 歌手

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